Bleus - Didier Deschamps : "Un Euro réussi ? Aller le plus loin possible et donc au bout"

Si le groupe de la France est relevé, Didier Deschamps vise la victoire finale lors de l'Euro 2021.

Finaliste de l'Euro 2016 et Championne du Monde en 2018, l'Équipe de s'est habituée aux sommets ces dernières années. Qualifiés pour la Final Four de la Ligue des Nations, les Bleus ont pris la parfaite habitude de répondre présente dans les grands rendez-vous, sous la houlette de leur sélectionneur Didier Deschamps.



Critiqué par une partie des Français qui lui reprochent ses systèmes tactiques jugés trop frileux, l'ancien capitaine de l'Équipe de France demeure un amoureux de la gagne. Alors que l'Euro 2021 se profile cet été, le sélectionneur dispose encore de cinq mois pour faire progresser son équipe et construire le meilleur groupe possible.

Dans un long entretien accordé au Parisien, Didier Deschamps a justement tenu à rétablir certaines vérités. Non, il n'a pas encore figé son groupe. Au contraire, celui-ci est forcément amené à évoluer d'ici le mois de mai prochain, date à laquelle il devra rendre publique sa tant attendue liste des 23 joueurs sélectionnés pour l'Euro.

"Si tous les joueurs sont disponibles, j'ai une vingtaine de noms à l'esprit"

"J'ai lu que je connaissais déjà les vingt-trois. J'ai du mal me faire comprendre. Bien sûr, je pourrais donner une liste aujourd'hui. Mais elle serait différente de celle de mai 2021. Il peut se passer tellement de choses en cinq mois... Si tous les joueurs sont disponibles, j'ai une vingtaine de noms à l'esprit. Des habitués de la sélection, qui détiennent un vécu. Je vais être confronté à des choix très difficiles, vu le nombre et la qualité des joueurs qui peuvent prétendre ou mériteraient de participer à l'Euro", a-t-il confié, lucide.





Interrogé quant aux chances des Bleus lors de cette compétition, Didier Deschamps a d'abord rappelé combien le groupe de la France (composé du , de l' et de la Hongrie) s'annonce compliqué, mais a ensuite annoncé clairement son objectif : la victoire. "On n'a jamais vu ça auparavant. D'ordinaire, deux nations de premier plan peuvent figurer dans une même poule. Là, il y en a trois et je ne veux pas oublier la Hongrie, qui jouera chez elle. Ce groupe est très difficile", rappelle le technicien tricolore.

"Il faudra être prêt dès le premier match. Un Euro réussi ? Aller le plus loin possible et donc au bout. Ce n'est pas un manque d'humilité. Il faut clairement avoir ce but en tête. Il y a déjà un premier tour essentiel puisqu'il conditionne la suite", a enfin déclaré Didier Deschamps, en éternel compétiteur.