Bleus - Didier Deschamps : "Je n’oublie pas ce que Samuel Umtiti a apporté à cette équipe

Le sélectionneur des Bleus est revenu sur ses choix pour affronter l'Albanie et Andorre avec notamment l'absence du défenseur central du Barça.

Didier Deschamps a livré sa liste de 23 joueurs pour affronter l'Albanie et Andorre dans le cadre des éliminatoires de l' . Le sélectionneur de l'Équipe de s'est exprimé sur certains choix individuels et a aussi évoqué les interruptions de match en France pour des chants/banderoles homophobes.

Sur Samuel Umtiti...

Je n’oublie pas ce qu’il a apporté à cette équipe, il n’était pas dans une situation simple la saison dernière. Dans la hiérarchie, il ne repart pas titulaire. Il avait des soucis physiques partiellement résolus qui l’ont gênés. Je fais en sorte d’être logique par rapport à ce que je pense. L’équipe de France va de l’avant, ce ne sera peu-être pas la même situation dans un mois ou en mars. la porte reste toujours ouverte.

Sur la présence de Jonathan Ikoné...

Évidemment, il y a ce qu'il réalise avec son club. Déjà ce qu'il a été capable de faire la saison dernière mais aussi avec la sélection Espoirs. C'est lié aussi aux absences sur le plan offensif qui sont assez importantes. Mais il est dans un profil de joueurs qui est capable de jouer, même s'il est capable d'évoluer sous l'attaquant, sur un côté, avec ses qualités spécifiques de vitesse, de provocation et de percussion, et avec une efficacité que ce soit en terme de passes décisives et de buts qui sont intéressantes.

Sur la blessure de Kylian Mbappé...

Kylian, c’est Kylian avec ses caractéristiques spécifiques et l’efficacité qu’il peut avoir. J’aurais préféré qu’il soit disponible, c’est sa première blessure musculaire. Ce n’est pas l’idéal, il n’y a jamais un bon moment pour se blesser. Les calendriers sont évidemment très chargés avec des préparations et des vacances écourtées. On jouera peut-être différemment et je n’ai pas un joueur avec ces mêmes caractéristiques.

Sur les premiers pas de Griezmann avec le Barça...

Pour son premier match au Camp Nou, ça s’est très bien passé (victoire 5-2 face au Betis) et je n’avais pas de doutes à propos de ses qualités footballistiques. Il peut être encore plus efficace même s'il est déjà à un très bon niveau, il est d’une extrême générosité et pour son équipe, c’est un bonheur de l’avoir.

Sur Nabil Fekir...

Il était dans une situation contractuelle à qui l’a amené à ce choix. Il va dans un bon club espagnol qui n’a pas certes l’histoire récente de l’OL en Coupe d’Europe. Ça reste un joueur important, il aura l’opportunité de faire une belle saison avec le Betis.

"On respecte l’Albanie, avec leurs six points ils sont dans la course à la qualification"

Sur l'Albanie...

On respecte l’Albanie, avec leurs six points ils sont dans la course à la qualification. Ils ont été performants avec une organisation spécifique à trois défenseurs centraux. Ce sont à peu près les mêmes joueurs qui étaient là lors de l’Euro 2016. Ce sont des matches toujours compliqués et on va préparer ça avec beaucoup de sérieux.

Sur les dérapages homophobes dans les stades de L1...

Quelque soit la forme de contestation qu’il peut y avoir, il ne peut pas y avoir de place pour ça. Les instances doivent prendre les mesures appropriées, ça perturbe le déroulement d’un match. C’est un problème difficile à régler, ça demande une réflexion approfondie. Il y a une possible forme de provocation à vouloir mettre une banderole mais il faut être intransigeant par rapport à ça.