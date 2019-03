Bleus, Deschamps : "Griezmann est très important pour l'équipe"

Didier Deschamps s'est exprimé sur Téléfoot concernant Antoine Griezmann et ses Bleus avant le match face à l'Islande.

L'Equipe de entame vendredi soir son parcours en éliminatoires de l' . Les champions du monde se sont déjà produits avec succès à Chisnau face à la sélection moldave. Pochain rendez-vous face à l' et au micro de Téléfoot.

Le sélectionneur s'est d'ailleurs exprimé sur la blessure de Lucas Digne, le latéral étant forfait pour le prochain match des Bleus face à l'Islande : "J'ai d'autres options. Il y a Djibril Sidibé qui a joué à ce poste pendant plusieurs saisons à , il y aussi Blaise Matuidi, donc ce n'est pas un problème pour moi." Deschamps s'est ensuite exprimé sur divers sujets touchant à l'actualité des Bleus.

SON MOMENT MARQUANT :

"De ce rassemblement, je retiens avant tout la joie et le bonheur qu'ont les joueurs de se retrouver à Clairefontaine et de joueur en Equipe de France. Ce qui se dégage de cette photo décalée, ça représente bien l'état d'esprit du groupe."

ANTOINE GRIEZMANN :

"La partie la plus importante, c'est la partie offensive, le fait qu'il participe à l'animation, qu'il puisse faire marquer, qu'il marque... Mais après il a cette faculté par rapport au collectif à faire les compensations. Et cette entente avec Kylian pour le retrouver dans l'axe, ça lui pose aucun soucis pour avoir un équilibre défensif. Il est très souvent dans les compensations. C'est pas des choses qui sautent aux yeux, mais c'est très important pour l'équipe."

ANDRE PIERRE GIGNAC :

"Ca fait plaisir de le voir. Il est en pleine forme, il est heureux au . Ca a été un joueur important pour nous, voilà on ne va pas en reparler il le sait. À quelques centimètres près tout aurait été différent pour lui."

SUR LA MOLDAVIE :

Sur le papier c'était plus ou moins prévu qu'on l'emporte comme cela. C'est qu'un premier match, il en reste encore neuf. Il faudra battre toutes les équipes. L'Islande et la sont quand même supérieures à la Moldavie et à l'Andorre, donc c'est contre ces équipes que ça devrait se jouer.

SUR L'EQUIPE DE DEMAIN :

Je ne sais pas encore. Je n'ai pas la réponse. On a joué, on a récupéré. On verra après l'entraînement de ce soir. C'est très court, il y a que trois jours. Au delà de l'aspect physique, il y a aussi le ressenti des joueurs qui est aussi essentiel pour savoir s'ils peuvent ou non enchaîner.