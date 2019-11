Bleus, Deschamps encourage Ben Yedder après son match moyen face à l'Albanie

Didier Deschamps s'est montré bienveillant à l'égard de Wissam Ben Yedder, auteur d'un match mitigé face à l'Albanie dimanche soir.

Titularisé avec Giroud en pointe et devant un excellent Griezmann en meneur de jeu dans un 4-3-3 inédit sous Deschamps, Wissam Ben Yedder a déçu face à l'Albanie dimanche soir, lors du succès des Bleus à Tirana (0-2).

Le co-meilleur buteur de la avec 9 réalisations n'a pas trouvé d'espaces et n'a pu combiner avec ses coéquipiers pour une prestation fantomatique malgré plusieurs efforts consentis dans les décrochages, les appels et les courses.

C'est aussi l'avis du sélectionneur. Didier Deschamps s'est effectivement montré indulgent avec le buteur monégasque, surlignant ses qualités :

"Wissam est dans son registre. Là, il avait Olivier Giroud en appui. Il a pu aussi trouver Antoine Griezmann plus souvent au sol. C'est un profil différent. Mais il a mis du liant. Il a déjà fait de bonnes choses avec nous. C'était mieux que la pour sa seconde titularisation. On l'a senti plus à l'aise", a souligné Deschamps devant les médias.