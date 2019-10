Bleus - Benjamin Pavard : "Lucas Hernandez me dit que tout va bien"

Convoqué avec les Bleus malgré des incertitudes sur son état physique, le défenseur du Bayern va bien selon son coéquipier en club et en sélection.

Blessé lors des deux derniers matches du , contre en et face à en , Lucas Hernandez a tout de même été convoqué par Didier Deschamps pour les rendez-vous décisifs contre l' et la , dans le cadre des éliminatoires de l' .

Une décision qui n'a plu aux dirigeants du club bavarois, qui ont fait savoir par un communiqué que la sélection de Lucas Hernandez n'était pas judicieuse en raison de l'état de santé du joueur. "Je suis irrité par le comportement de la Fédération Française", a ainsi déclaré Karl-Heinz Rummenigge.

Du côté des Bleus, Benjamin Pavard a indiqué en conférence de presse ce mardi que son coéquipier en club était apte à jouer les prochaines échéances des Bleus. "S'il est là, c'est qu'il est apte. Le Bayern n'a pas voulu prendre de risque. Lui me dit que tout va bien. Après, ce qui se passe entre le Bayern et l'équipe de , ce n'est pas mon problème. Quand Lucas passe des radios, je ne sais pas ce qu'il a au genou."

De quoi calmer les tensions entre les deux parties ? Le Bayern Munich et ses dirigeants seront en tout cas très attentifs aux temps de jeu et aux coups reçus par leurs joueurs face à l'Islande ce vendredi puis contre la Turquie, trois jours plus tard.