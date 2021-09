Bleus : Avec Tchouaméni et en 4-4-2 contre l’Ukraine

L’équipe de France devrait se produire dans un 4-4-2 asymétrique face aux Ukrainiens, ce samedi. Des changements sont prévus dans le onze.

Trois jours après avoir été tenue en échec par la Bosnie-Herzégovine à Strasbourg, l’équipe de France va chercher à se relancer en prenant le dessus sur l’Ukraine. La mission ne s’annonce cependant pas facile face à ce qui est considéré comme son principal concurrent pour la qualification dans cette poule qualificative pour le Mondial. Zinchenko et ses coéquipiers n’ont pas encore gagné, mais ils n’ont pas encore perdu non plus dans ces éliminatoires et ils seront durs à contrecarrer chez eux.

Deschamps change son fusil d’épaule

Pour cette rencontre, Didier Deschamps devrait opérer des modifications par rapport à l’équipe qui a été accrochée à la Meinau. Et il est bien obligé de le faire puisqu’il ne pourra pas compter sur Kylian Mbappé. Blessé à un mollet, ce dernier est retourné à Paris. Une décision qui a d’ailleurs fait polémique et sur laquelle l’entraineur a dû s’expliquer.

En perdant Mbappé, DD est enclin à abandonner son schéma en 4-3-3. Celui qu’il utilise depuis le début du dernier Euro. Ce système tactique, trop porté vers l’offensive, ne lui a pas donné satisfaction. La tendance serait à un retour au 4-4-2, même s’il s’est bien gardé de dévoiler ses intentions lors de l’entrainement d’avant-match. Aucune mise en place n’a été effectuée durant cette session.

Rabiot et Coman sur les flancs

Dans le 4-4-2, le coach tricolore alignerait Benzema et Griezmann en attaque, tandis que les ailes devront être occupés par Adrien Rabiot et Kingsley Coman. Ces derniers effectueront ainsi leur retour dans le onze de départ. L’option est intéressante, d’autant plus que c'est celle qui a été utilisée il y a presque un an contre le Portugal et qui a débouché sur une prestation très solide des Bleus (1-0). L’ailier du Bayern et le milieu de terrain de la Juventus sont connus pour leur propension à faire des efforts pour le collectif, ce qui éviterait le déséquilibre si souvent aperçu lors des derniers matches.

Dans l’entrejeu, Paul Pogba garderait sa place et il devrait être accompagné par Aurélien Tchouaméni. Après s’être vu préférer Jordan Veretout lors du dernier match, le Monégasque devrait avoir la possibilité d’honorer sa première titularisation sur la scène internationale. Les quelques minutes qu'il a disputées comme remplaçant face à la Bosnie ont été assez encourageantes. En l’absence de Corentin Tolisso et N’Golo Kanté, c’est l’occasion ou jamais de marquer des points pour l’ancien bordelais.

Jules Koundé étant suspendu, le quatuor de derrière devrait aussi connaitre un changement. Léo Dubois prendrait la place du Sévillan sur le côté droit de la défense. De l’autre côté, Lucas Digne devrait être conservé, tandis que la paire Raphaël Varane – Presnel Kimpembe sera reconduite dans l’axe. Préservé la veille, le défenseur parisien a pu s’entrainer normalement ce vendredi. Enfin, dans les buts, Hugo Lloris reste fidèle au poste. Il honorera sa 131e cape.