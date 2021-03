Bleuets, Sylvain Ripoll : "On est armés au niveau du potentiel"

Le sélectionneur des Bleuets a justifié les choix dans sa liste pour le championnat d'Europe.

Sylvain Ripoll a dévoilé sa liste pour le championnat d'Europe espoirs ce lundi. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien entraîneur du FC Lorient a convoqué du beau monde pour ce grand rendez-vous. En effet, plusieurs joueurs confirmés de Ligue 1, pour leur âge, sont dans cette liste dont Jules Koundé, Wesley Fofana, Boubacar Kamara, Eduardo Camavinga, Houssem Aouar, Amine Gouiri, Jonathan Ikoné. Sylvain Ripoll est revenu sur la confection de cette liste.

"Oui certains choix ont été difficiles, car on a un réservoir important, notamment à certains postes, et je suis obligé de laisser de très bons joueurs sur le côté. La liste n'est pas exhaustive, les choix ne sont pas faciles, mais on a un groupe à même de démarrer l'Euro de façon très tonique. On a notre premier match trois jours après les retrouvailles à Clairefontaine (le 25 mars contre le Danemark), il n'y a pas de round d'observation, il faudra être opérationnel tout de suite", a indiqué le sélectionneur des espoirs.

Sylvain Ripoll a justifié la présence d'Eduardo Camavinga, qui a très peu joué avec les Bleuets durant la campagne de qualification, et qui avait notamment été pris par Didier Deschamps en 2020 : "Eduardo Camavinga était venu sur un rassemblement (en novembre 2019), mais il s'est blessé avant le deuxième match. Depuis, il était en sélection avec les A. Pour nous, c'est un vrai bonheur de compter sur un garçon de ce talent, avec cet état d'esprit".

"J'ai raisonné à court terme"

Avec sa liste, le sélectionneur des Bleuets a également tué le suspens pour certains joueurs qui pouvaient espérer être appelé par Didier Deschamps : "La nouveauté, c'est qu'on avait à donner notre liste avant celle des A (communiquée jeudi par Didier Deschamps), ce qui n'est jamais le cas. Le règlement nous y obligeait, et il y a eu beaucoup d'échanges avec le staff des A, sachant que les priorités restent les mêmes. Des éléments qui ont joué avec les A sont avec nous, et une chose est sûre : être sélectionné en A, ça change beaucoup de choses et il faut le digérer. Certains le font plus vite que d'autres".

"L'idée est de préserver ce qu'il s'est passé depuis un an et demi, au niveau de l'état d'esprit et des performances réussies pour aller chercher cette qualification. Gagner neuf matches, finir premier contre la Suisse, ce n'est pas facile. Ce groupe a créé une histoire, j'en ai tenu compte, et il y a aussi les performances du moment. Kalulu a su se faire une place dans un grand club italien, entre le côté droit et l'axe. Il fait de très bonnes choses et Tchouaméni confirme. Il est régulier, progresse vite et mérite d'être avec nous", a ajouté Ripoll.

L'ancien entraîneur de Lorient est revenu sur la spécificité de cet Euro qui va se jouer en deux temps : "J'ai raisonné à court terme, en pensant à la performance et à bâtir le groupe le plus consistant possible. L'enjeu est de se qualifier, ce serait prétentieux de penser à la suite avant de faire ce qu'il faut sur la phase de groupes. On doit y aller par étapes. J'ai pu me rendre compte en 2019 du niveau d'un Euro Espoirs, j'avais été impressionné. C'est normal qu'on soit ambitieux mais on doit d'abord passer ce groupe très dense, avec des équipes très homogènes. On a de la qualité, on est armés au niveau du potentiel et j'espère que ce potentiel parlera très rapidement sur le terrain".