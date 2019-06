Bleues - Sarah Bouhaddi : "On peut aller très loin"

Présente sur le plateau de l'émission Téléfoot ce dimanche, la gardienne de l'Equipe de France n'a pas caché son ambition pour cette Coupe du Monde.

Pour la première de son histoire sur ses terres, l'équipe de féminine a parfaitement négocié son entrée en lice en s'imposant 4-0 - un score qui a de l'allure - contre un adversaire à sa portée, la . Dans les faits, il n'a fallu qu'une mi-temps aux Bleues pour sceller leur victoire, envoyant un signal positif à leurs supporters, et un signal fort à leurs futurs adversaires : il faudra bien compter sur les Bleues durant ce Mondial.

"Pour nous c'est un rêve qui se réalise"

Sarah Bouhaddi, gardienne de l'EDF, peut quant à elle se targuer de ne pas avoir concédé de but pour ce premier match. De bon augure pour la suite car apportant le plein de confiance. Invitée de l'émission Téléfoot ce dimanche matin, cette dernière s'est confiée sur cette rencontre disputée au Parc des Princes dans une ambiance des grands soirs. "Beaucoup d'émotion. On revient ici avec un match et une victoire (4-0), donc forcément beaucoup de sourires ce matin. Et voir tous ces supporters présents, ça touche toujours parce qu'on a besoin d'eux et ce sont des moments importants", a-t-elle déclaré.

.@BouhaddiSarah évoque la belle ambiance du Parc des Princes pour le premier match des Bleues dans cette Coupe du monde : "On aurait jamais imaginé un stade plein, c'était fort au niveau de l'émotion". #Téléfoot pic.twitter.com/0EGQl7opSY — Téléfoot (@telefoot_TF1) 9 juin 2019​

"Depuis le début de la préparation, on s'était très vite mises dans notre bulle. On ne pensait pas trop à la Coupe du Monde, on s'est bien préparées pour arriver à ce premier match. Le disputer dans un Parc des Princes plein, on l'aurait jamais imaginé déjà toutes jeunes... De jouer une Coupe du Monde dans notre pays... Pour nous c'est un rêve qui se réalise. Maintenant à nous de donner encore autant de joie et de répondre présentes car on peut aller très loin", a ensuite ajouté Sarah Bouhaddi, rêveuse, au même titre que le reste de son équipe, pas forcément habituée à un tel engouement autour de ses sorties.