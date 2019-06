Bleues - Pas d'arbitrage maison selon Corinne Diacre après le penalty à retirer contre le Nigeria

Interrogée sur le penalty à retirer en faveur de l'Équipe de France, la coach des Bleues estime que son équipe n'a pas bénéficie d'un coup de pouce.

C'est le tournant du match entre la et le , qui a vu les Bleues remporter leur troisième rencontre de groupe ce lundi soir à Rennes (1-0). Le penalty d'abord raté par Wendie Renard, en raison d'une frappe sur le poteau, a pu être retiré en raison d'un mauvais placement pour la gardienne nigériane.

Chiamaka Nnadozie a été au coeur des débats au Roazhon Park : avec les deux pieds décollés de la ligne, la portière s'est exposée à une sanction sévère mais justifiée. Ceci a permis aux joueuses de Corinne Diacre de faire la différence, après une tentative enfin réussie pour Wendie Renard.

Diacre : "Je salue le courage de Wendie"

"À ce moment-là, on ne peut qu’attendre la décision de l'arbitre, explique Corinne Diacre. Il y a un règlement, c’est très sévère, nous on a fait part de cette sévérité mais maintenant que les lois sont applicables depuis le 1er juin... On l’a su avant la compétition. Je salue le courage de Wendie (Renard) qui a eu cette ténacité de tirer de nouveau ce penalty."

Pour la sélectionneure de l'Équipe de France, il n'y a pas eu d'arbitrage maison sur cette situation. "C’est le VAR mis en place par la FIFA qui en a décidé ce soir. Une prochaine fois ce sera peut-etre en notre défaveur, je n’ai pas grand chose à dire dessus."

Une manière pour elle de recentrer l'intérêt sur son équipe qui est parvenue à réussir la passe de trois, avec une qualification assurée en huitième de finale et une première place.