Bleues, Nicollin : "Que chacun bosse et la ferme"

Le président de Montpellier a prôné l'humilité chez les membres de l'équipe de France féminine, toujours à la recherche de son premier titre.

L'équipe de féminine de football fait la une de l'actualité depuis deux jours. La crise entre les joueuses des Bleues et la sélectionneuse, Corinne Diacre, défraye la chronique depuis la sortie remarquée d'Amandine Henry dans le Canal Football Club, dimanche soir. Noël Le Graët a réagi depuis, tout comme de nombreux observateurs du football féminin. Dans une interview accordée à L'Equipe, Laurent Nicollin, président de , a donné son avis à ce sujet.

"Quand j'ai vu les gros titres, je m'attendais à pire. J'ai lu, rien ne me surprend, j'ai quelques joueuses en équipe de France (ndlr Elisa De Almeida, Marion Torrent, Valérie Gauvin...), je suis au courant de ce qui se passe, de ce qu'elles veulent bien me raconter. Personnellement, j'ai d'excellentes relations avec la sélectionneuse, elle vient de temps en temps à Montpellier nous rencontrer. Cela s'est toujours bien passé avec mes coaches, il n'y a pas de problème", a débuté le président du MHSC.

"Personne ne peut s'approprier l'équipe de France, elle n'appartient pas à un club, à des joueuses ou à une sélectionneuse"

L'article continue ci-dessous

Laurent Nicollin a pris de la hauteur sur cette querelle, appelant à davantage d'humilité pour le bien des Bleues : "Un problème entre le staff et les Lyonnaises ? Cela ne me regarde pas. Le seul bilan que je vois, c'est que ce soit avec les sélectionneurs d'avant, ou l'actuelle, l'équipe de France n'a absolument rien gagné. Je pense que c'est la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas de savoir si les joueuses sont compétentes ou non, ou si la sélectionneuse est compétente ou non".

Plus d'équipes

"Il faut que chacun fasse preuve d'un peu plus d'humilité, que chacun bosse et la ferme, et puis qu'elles ramènent des titres. Autant certaines peuvent parler parce qu'elles ramènent des titres avec l'OL, et j'en suis le premier supporter, mais là c'est l'équipe de France, et personne ne peut se l'approprier, elle n'appartient pas à un club, à des joueuses ou à une sélectionneuse. Il faudrait remettre l'église au milieu du village", a ajouté le président de Montpellier.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world

Laurent Nicollin a apporté son soutien à Corinne Diacre par message : "Mes joueuses m'ont rapporté des crispations vécues avec Diacre ? Pas du tout. Après, je peux vous dire que mes joueuses ne vont pas en équipe de France avec une grande joie, en buvant du champagne. Mais je pense que c'est une ambiance générale, pas plus de la faute de la sélectionneuse que des joueuses de l'OL. Il y a un climat qui est pesant. Il faut recréer un groupe, une identité, peut-être que ça passe par des choix drastiques sur les joueuses ou la sélectionneuse. Ce n'est pas mon recours, c'est la FFF qui doit intervenir, et ramener un titre qui manque tant. J'ai envoyé un message de soutien, ou d'encouragement, à Diacre. L'important, c'est les Bleues, les qualifications. Après, chacun se regarde devant la glace".