Bleues - Gaëtane Thiney : "On ne pourra pas gagner tous les matches 4-0"

La milieu offensive de l'équipe de France a apprécié le comportement de ses coéquipières qui ont su répondre au défi imposé par la Norvège (2-1).

On imagine votre soulagement après cette victoire compliquée à aller chercher ?

Gaëtane Thiney : Tout le monde parle d’une victoire compliquée, je parle d’une victoire de . C’est un match international face à une équipe de grande expérience, qui a une histoire. Je pense qu’on mérite de gagner au regard des situations.

Comment êtes-vous parvenues à faire plier à deux reprises cette équipe norvégienne ?

Il a fallu faire preuve de patience, de mental et de concentration parce qu’après l’égalisation, on n’a pas mis la tête dans le seau. On a continué à attaquer pour aller chercher ce but. On a eu la bonne réaction et il faut savourer car c’était une équipe norvégienne compliquée à jouer.

Vous attendiez-vous à autant d’adversité ?

Complètement et à un moment, il n'y aura que de l’adversité. On ne pourra pas gagner tous les matches 4-0. Je ne veux pas manquer de respect à la mais la Norvège était d’un autre calibre. Il y avait beaucoup, beaucoup d’intensité et dès les cinq premières minutes, on a eu pas mal de fautes. Ça commençait à cartonner facilement (rires).

"C’est un style de jeu auquel on n’était pas habituées à jouer."

Cette victoire a pourtant mis du temps à se décider. Comment l’expliquez-vous ?

Je ne pense pas, c’était un match où on savait que l’équipe adverse allait nous poser des problèmes, en mettant beaucoup de supériorité sur les côtés. C’est un style de jeu auquel on n’était pas habituées à jouer. On a essayé de contrer et on l’a bien fait. Après, on ne peut pas concéder zéro occasion et marquer six buts tous les matches. On fait de notre mieux pour vous satisfaire mais on a pris du plaisir dans la difficulté.

Il n’y a aucun doute selon vous pour le penalty accordé après utilisation du VAR ?

Au regard de la cuisse de Marion (Torrent) je pense qu’il y avait vraiment penalty. C’est très bien, il n’y a pas de souci et Eugénie (Le Sommer) le met parfaitement. On continue notre petit chemin tranquillement.

Est-ce une victoire riche en enseignements pour la suite ?

Il nous faut des matches comme ça, avec de l’intensité. Le , ce sera un style plus original dans le jeu, avec beaucoup de joueuses athlétiques qui sont très très rapides. Aucun match international n’est facile.

On a remarqué votre implication sur le premier but…

Oui le petit écran sur la défenseure norvégienne, je sais que Valérie (Gauvin) est derrière. Je voulais lui libérer de l’espace. Ça fait aussi partie de mon rôle (rires).