Bleues - Eugénie Le Sommer : "On n'a pas le droit à la moindre erreur"

L'attaquant de l'OL s'est confiée à France Football avant le match d'ouverture très attendu des Bleues face à la Corée du Sud ce vendredi au Parc.

Préservée lors des deux matches amicaux des Bleues face à la (3-0) et la (2-1), Eugénie Le Sommer a hâte de débuter la féminine organisée pour la première fois de l'histoire en .

"C'est le rendez-vous d'une vie"

Dans un entretien accordé à France Football, l'attaquante de 30 ans a indiqué son excitation à l'idée de jouer le match d'ouverture face à la , ce vendredi, au Parc des Princes. "C'est le rendez-vous d'une vie. Jouer une Coupe du monde, c'est déjà très rare dans une carrière, mais une Coupe du monde à domicile, ça n'arrivera pas avant trente ans, cinquante ans peut-être. Connaître ça une fois dans votre vie, c'est déjà extraordinaire."

Une nouvelle fois victorieuse en avec l'OL (sixième titre), Eugénie Le Sommer veut désormais ouvrir son palmarès avec les Bleues. Elle a vécu de nombreuses déceptions (Coupe du monde, Euro, JO) et espère bien réussir la compétition à domicile.

"On n'a pas le droit à la moindre erreur, on le sait. Dans le football féminin, on doit toujours prouver. Bien sûr que cela peut retomber si jamais on échoue, mais tout le monde sait qu'il y a une , et c'est déjà une victoire. A nous de séduire les gens pour que cela les marque."