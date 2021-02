Bleues, Diacre revient sur la réunion avec les joueuses

La sélectionneure de l'équipe de France veut tourner la page après les crispations publiques de certaines de ses joueuses.

L'équipe de France féminine de football a traversé une énorme crise en interne. Absente au mois de novembre de la liste de Corinne Diacre, Amandine Henry avait ouvertement critiqué la sélectionneure admettant que d'autres joueuses pensaient comme elle. Une réunion a eu lieu entre les Bleues et Corinne Diacre au mois de décembre, mais le contenu n'en a pas fuité et des rumeurs sont sortis sur une éventuelle altercation entre Amandine Henry et Corinne Diacre. Présente en conférence de presse pour annoncer les convoquées pour le Tournoi de France, Corinne Diacre n'a pas pu échapper aux questions concernant cette fameuse réunion.

"La réunion a été faite. Je m'en tiens à ce que ça reste en interne mais chacun est libre de faire ce qu'il veut. C'était important de le faire, ça a été fait. Je suis tournée vers l'avenir et ce groupe élargi qui va jouer le tournoi de France. Ce stage doit marquer un nouvel objectif de cette équipe de France. Aujourd'hui, il faut regarder devant et arrêter de regarder derrière et de revenir sur des choses", a expliqué Corinne Diacre.

"On se doit d'être très humbles, on est des privilégiés aujourd'hui. La situation est grave et on n'a pas besoin d'envenimer et de revenir sur des choses du passé. J'ai envie d'avancer et j'ai bon espoir que mes joueuses entendent ce message et aient envie d'avancer. On se doit de faire honneur au maillot bleu, à la fédération et à notre pays, mais on se doit aussi d’être vraiment humble", a ajouté la sélectionneure des Bleues.

"Vous me parlez d'Amandine, mais il y a beaucoup de joueuses"

Diacre a indiqué qu’Eugénie Le Sommer et Marion Torrent prendraient le capitanat lors de ce rassemblement : "Je suis focalisée sur le Tournoi de France. Quand la capitaine n’est pas là, ce sont les vice-capitaines qui prennent le relai. Sur ce stage-là, j’ai Eugénie Le Sommer et Marion Torrent. Vous me parlez d’Amandine mais on peut parler de beaucoup de joueuses. Il est important de se focaliser sur les 27 noms présents ce matin".

Relancée sur la situation avec Amandine Henry, la sélectionneure des Bleues a botté en touche : "C'est du passé, on s'est dit ce qu'on avait à se dire sur le dernier rassemblement. L'important c'est l'équipe de France. Après dans la vie d'un groupe, rien n'est jamais parfait. Un groupe sans problème, ça n'existe pas. Charge à nous d'être humbles et conscients de ce qui ne va pas, vivre un peu mieux mais on n'est pas malheureux en équipe nationale."

Blessée lors du dernier match de l'Olympique Lyonnais le week-end dernier, Amandine Henry est absente de ce rassemblement. Corinne Diacre n'a pas voulu dire si elle aurait sélectionné son habituelle capitaine si elle ne s'était pas blessée au vu de leur récente relation. Une chose est sûre, le chantier est encore long chez les Bleues pour les relations entre les joueuses et Corinne Diacre redeviennent parfaitement normales.