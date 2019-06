Bleues, Diacre : "Gauvin sera titulaire face au Nigeria"

La sélectionneure des Bleue sa livré une information concernant le onze qui va débuter face au Nigéria lors du prochain match de l’équipe de France.

Présente en plateau ce dimanche matin, Corinne Diacre a livré quelques clés concernant la prochaine sortie des Bleues au Mondial, avec notamment la titularisation de Valérie Gauvin.

"La première place n'est pas acquise"

"Notre dernier match n'est pas une référence. On peut mieux faire sur l'aspect tactique et défensif, on a été trop laxistes. Mais malgré cela on a dominé la Norvège", s'est d'abord félicité la patronne des Bleues.

"Je vais faire quelques changements, mais avec l'objectif de gagner ce match. On a des joueuses qui ont fait une grosse saison, certaines ont besoin de se régénérer. Rien n'est arrêté, mais je peux vous assurer que Gauvin sera titulaire si vous le souhaitez.", a-t-elle précisé.

La sélectionneure a par ailleurs rappelé que l'absence de Valérie Gauvin dans le onze titulaire lors du premier match contre la (4-0) n'était pas liée à une sanction. "C'était un choix tactique", a-t-elle assuré.

"La première place n'est pas acquise, c'est une première étape. Après, on jouera le huitième et on verra ce qui se passera", a conclu Corinne Diacre alors que l'équipe de féminine pourrait croiser la route d'un des favoris, les Etats-Unis, en quarts de finale.