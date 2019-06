Bleues - Corinne Diacre : "Tout le monde est prêt"

À la veille du match d'ouverture face à la Corée du Sud, Corinne Diacre s'est présentée à la presse avec l'ambition de démarrer idéalement le tournoi.

Plus qu'un jour avant que la démarre sa féminine face à la au Parc des Princes. Corinne Diacre a évidemment hâte de cet événement et la sélectionneure des Bleues veut démarrer de la meilleure des manières la compétition qui n'a jamais vu les Bleues sur la dernière marche.

"On sort de deux matches de préparation concluants"

Elle a notamment apprécie l'attitude de son équipe lors de sa campagne de préparation. "On est prêtes, on sort de deux matches de préparation concluants. On peut dire que le match de la a été meilleur que celui de la . On peut espérer que le match de la Corée soit encore meilleur que celui de la Chine."

Sur ce premier match face à la sélection sud-coréenne, l'ancienne coach de a le sentiment que ses joueuses peuvent être impressionnées par un tel décor (le Parc) pour jouer. "Les filles ont pu fouler cette magnifique pelouse, je sens mon groupe très serein, la nuit a été très bonne, rien à signaler de particulier. On peut tout de même penser qu'il y a une émotion différente, mais il ne faut pas le jouer avant l'heure."

Alors qu'il y avait des doutes sur les présences d'Amandine Henry et de Griedge Mbock, Corinne Diacre a indiqué que tout le monde était à 100% sans risque de forfait. "Le groupe va bien, j'ai à ma disposition 23 joueuses demain. Griedge Mbock est apte, tout le monde est prêt (...) C'est positif d'avoir tout le monde à disposition. (...) Je n'aurai pas de choix de prudence à faire, tout le monde va bien."