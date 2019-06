Bleues - Corinne Diacre : "Nous ne sommes toujours pas favorites"

La sélectionneure de l'Équipe de France affichait sa satisfaction après la victoire contre la Norvège (2-1) mais veut éviter toute enflammade.

Vous vous attendiez à une opposition aussi coriace ce soir ?

On savait que ce soir serait un match différent de celui que l’on avait vécu, on savait que l’on ne gagnerait pas tous nos matches 4-0. C’était un adversaire coriace, on a fait ce qu’il fallait même s’il y a encore des erreurs que l’on peut gommer. On a fait un match courageux, les filles ont été bien. On prend match après match, je vais penser demain au . On va prendre le temps de la réflexion avec mon staff pour savoir si on fait reposer

Désormais, peut-on dire que vous êtes favorites de la compétition ?

Non non toujours pas, on est toujours outsider. La difficulté qu’on a rencontré ce soir se reproduire. Les matches de coupe du monde sont difficiles, après. Ça se joue sur des détails. On n’est absolument pas favorites.

Quels enseignements tirez-vous de cette rencontre remportée aux forceps ?

Ce soir elles ne m’ont rien appris. On s’est mises en difficulté souvent seules, ce sont des erreurs collectives et individuelles que l’on doit gommer pour aller loin dans la compétition.

"Je regrette cette égalisation rapide mais derrière on ne s’est pas démobilisé."

Qu’avez-vous dit à vos joueuses à la mi-temps ?

Je n’ai pas besoin de les remotiver, les filles sont dans leur élément. On a gommé des petits trucs tactiques et défensifs, l’idée c’était de redémarrer fort. Je regrette cette égalisation rapide mais derrière on ne s’est pas démobilisé.

Un mot sur la performance de Valérie Gauvin, récompensée de ses efforts par un but ?

Elle a fait son job. Elle a été en difficulté en première période mais elle a été intéressante après et dès le retour des vestiaires, elle a marqué. Elle avait à coeur de faire un gros match.

Quelle joueuse vous a fait la meilleure impression ce soir ?

L’équipe de .

Désormais, vous pouvez vous tourner vers le 3e match et la première place…

J’avais la tête à la Norvège jusqu’à ce soir. Le Nigeria, j’y penserai demain. On veut faire un carton plein, le goal average ne nous servira pas dans cette compétition et on voudra aller chercher la victoire.

Propos recueillis par Adrien Mathieu, à Nice.