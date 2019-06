Bleues - Corinne Diacre : "Il reste six marches à franchir"

La sélectionneure des Bleues était évidemment satisfaite du scénario du match d'ouverture (4-0). Elle se projette déjà sur la suite.

On imagine votre satisfaction après cette première victoire.

On a fait une bonne entame, on a pris les choses par le bon bout et on s’est rendues la tâche facile. On ne s’est pas démobilisées après le second but refusé pour hors-jeu, on a même fait mieux avec deux buts en plus avant la mi-temps.

Comment avez-vous vécu le but de Mbock invalidé par l’arbitrage vidéo ?

À partir du moment où ça prend trop de temps, je me suis dit que ça allait être refusé. Par contre, ce qui était intéressant c’est que les joueuses ont gardé du rythme après.

Avez-vous apprécié le comportement de votre équipe ?

Ça fait un petit moment qu’on met les choses en place, j’ai eu ce luxe-là, de faire ce que j’avais envie avec ce groupe et de l’emmener là où je voulais aller. Ce n’est qu’une étape, il en reste six autres pour aller au bout. Il faut garder les pieds sur terre.

Valérie Gauvin était sur le banc après une bonne préparation. Quelles en étaient les raisons ?

C’était un choix tactique pour moi car avec mon adjoint on a estimé qu’il fallait mettre de la vitesse dans l’axe pour mettre cette défense coréenne en difficulté. On ne s’attendait pas à un bloc aussi bas et on n’a pas pu avoir de la profondeur. Valérie a fait une très bonne entrée.

"On est en ordre de marche"

Les Lyonnaises ont connu des pépins physiques avant ce match. Étiez-vous inquiète concernant leurs états ?

J’étais rassurée car je n’étais pas inquiète. On est en ordre de marche, on savait que les Lyonnaises avaient eu une très longue saison, ce soir elles ont montré un beau visage, avec toute l’équipe.

Avez-vous été émue comme certaines de vos joueuses lors de l’entrée sur le terrain ?

Je me suis refusé toute émotion ce soir, ce sera pour plus tard. Il fallait être dans la compétition, je me suis préparée comme une joueuse. J’espère qu’il y aura des émotions le plus tard possible.

Votre équipe n’a pas laissé de place au doute, notamment en première période…

C’est toujours difficile de rentrer dans une compétition comme la , c’est toujours bien de démarrer et de gagner. En plus de la victoire, on a mis la manière. On a simplifié les choses. On a vu une équipe de très concentrée dès le début du match. Evidemment, comme les gens, on aimerait copier les garçons. Chaque chose en son temps, il nous reste six marches à franchir, à être sérieuses. La priorité, c’est le deuxième match contre la Norvège.

Que voyez-vous comme améliorations possibles pour le prochain rendez-vous ?

Je connais parfaitement mon équipe, je connais ses points forts, ses petites faiblesses. La gestion des émotions individuelles, je n’ai pas d’emprise dessus. On a essayé de remettre les choses à leur place, ce n’était qu’un match de football, le mot d’ordre c’était le plaisir. Pour nous ça a souri, ça démarre bien et on se projette sur le prochain match.

"Je ne pensais pas qu'il y aurait autant d'écart ce soir"

Pensiez-vous que la puisse être aussi faible ?

C’est toujours difficile de démarrer une compétition en démarrant le match d’ouverture. De là à battre la Corée du Sud 4-0, j’aurais signé de suite. Je ne pensais pas qu’il y aurait autant d’écart. Cette équipe a un peu moins bien géré le côté émotionnel. Je pense qu’elle fera souffrir la Norvège et le .

Avez-vous envoyé un message aux autres favorites du tournoi avec ce large succès ?

Quand les autres nations parlent de nous, elles nous placent en position de favorites. Si on peut faire peur à ces équipes... pourvu que ça dure.

Adrien Mathieu, au Parc des Princes.