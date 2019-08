Bleues - Bussaglia annonce sa retraite internationale

La milieu de terrain de Dijon, absente de la liste de Corine Diacre, a officialisé ce jeudi sa décision de prendre sa retraite internationale.

On ne reverra donc plus Élise Bussaglia en équipe de . Alors qu'elle avait laissé planer le doute sur son avenir international après la Coupe du monde au début de l'été, l'ancienne joueuse de ou du PSG a annoncé ce jeudi après-midi sa décision de prendre sa retraite internationale. Elle ne figurait ainsi pas dans la liste des 23 annoncée par Corine Diacre en milieu de journée.

"Après ces 16 années en sélection, il est temps pour moi de tourner la page et de penser à d'autres projets et d'autres défis. J'ai vécu énormément de choses avec la sélection, de superbes moments et d'autres plus difficiles, mais je ne retiendrai que le positif", a notamment écrit la joueuse sur le site officiel de son club, .

Membre de l'équipe de Bruno Bini demi-finaliste du Mondial allemand en 2011 (défaite face aux Etats-Unis, déjà) Bussaglia ne sera pas parvenue à remporter le premier titre de l'histoire de l'équipe de France féminine. Celle qui possède une formation pour être institutrice après la fin de sa carrière a d'ores et déjà annoncé qu'elle arrêterait le football professionnel à l'issue de la saison 2019-2020.

Bussaglia aura ainsi porté le maillot de l'équipe de France à 192 reprises depuis 2003 et ses débuts internationaux, soit le deuxième total le plus élevé derrière les 198 capes de Sandrine Soubeyrand.