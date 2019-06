Bleues - Amel Majri : "J’espère qu’un jour on lèvera un trophée"

Amel Majri, la numéro 10 des Bleues regrettait l'élimination de son équipe si tôt dans la compétition, mais entendait "aller vers l'avant".

Pour la cinquième fois de suite, les Bleues se sont arrêtées en quart de finale d’une compétition internationale. Après l’Euro 2013, la 2015, les JO 2016 et l’Euro 2017, la malédiction a de nouveau frappé cette sélection, elle qui s'est inclinée sur la pelouse du Parc des Princes face aux Etats-Unis (2-1), malgré une prestation encourageante face au favori d'une compétition qui se déroule sur le sol français.

"J’espère qu’un jour on lèvera un trophée en équipe nationale"

Après cette défaite rageante, Amel Majri s'est confiée devant les caméras de l'émission Téléfoot, peinant à masquer une profonde tristesse. "Je n'ai même pas les mots. On se voyait loin. Quand on voit le scénario du match. On a la possession mais pas forcément des gosses occasions. On a pas vraiment été dangereuses. On aurait dû être plus appliquées, plus dangereuses. On a mis beaucoup de buts sur coups de pied arrêtés, on a bien joué mais le but c’est de marquer. Elles ont profité de nos erreurs et ça paye cash", a déclaré la numéro 10 des Bleues.

"On a bien joué mais le but c’est de marquer. Elles ont été efficaces et ont profité de nos erreurs", @AmelMajri7 évoque ce qui a manqué aux Bleues pour l'emporter face aux États-Unis. pic.twitter.com/idOST2mZYM — Téléfoot (@telefoot_TF1) 30 juin 2019​

"On remercie tout les français et tout le peuple qui était derrière nous. On aurait aimé leur donner cette demi", a ensuite ajouté la joueuse de l'Olympique Lyonnais, avant d'évoquer la non qualification pour les Jeux Olympiques. "C’est triste, c’est dur, mais il faut aller vers l’avant. J’espère qu’un jour on lèvera un trophée en équipe nationale". Pour cela, l'Equipe de devra afficher un bien meilleur visage.