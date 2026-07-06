Le milieu de terrain anglais Jordan Henderson s’est grièvement blessé au poignet dimanche soir, en marge de la victoire 3-2 contre le Mexique en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026. Après une chute violente sur les panneaux publicitaires du stade Azteca, il a été évacué sur civière et conduit à l’hôpital.

L’entraîneur allemand Thomas Tuchel a confirmé, en conférence d’après-match, la gravité de la blessure en déclarant : « Ça ne va pas. Jordan est tombé et s’est blessé au poignet. La blessure semble très grave. C’est une blessure extrêmement grave. »

Une chute douloureuse

Cette blessure insolite est survenue juste après le coup de sifflet final, alors que les joueurs anglais célébraient leur qualification devant leurs supporters, derrière le but, en entonnant « Wonderwall ». En tentant de sauter par-dessus les panneaux publicitaires, Henderson a lourdement chuté après que son coéquipier Dan Burn a franchi l’obstacle.

Les images de la chute, diffusées en direct, ont montré l’instant effrayant où le milieu de terrain s’est réceptionné, nécessitant l’intervention immédiate des soigneurs tandis que ses coéquipiers formaient un cercle de protection autour de lui.

Ses coéquipiers, visiblement inquiets, l’ont alors assisté tandis qu’il était évacué sur une civière, sous oxygène, en direction des vestiaires puis, sans délai, vers l’hôpital.

Le capitaine Harry Kane a réagi d’une voix enrouée : « Jordan Henderson est tombé là-bas. Je pense qu’il va bien », mais les déclarations ultérieures de Tuchel ont confirmé la gravité de la situation.

Une deuxième blessure

La soirée a été également émaillée par la sortie sur civière de l’attaquant mexicain Santi Jiménez, victime d’une blessure grave en fin de match et évacué à l’hôpital pour des examens complémentaires.

Le sélectionneur mexicain Javier Aguirre a confirmé : « Nous devons examiner Santi, il est à l’hôpital en ce moment », insistant sur la gravité de la blessure de l’attaquant milanais, entré en jeu à la 61^e minute.