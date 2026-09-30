Un joueur de la sélection allemande quittera le rassemblement avant le match face à la Serbie, prévu demain jeudi à l'Allianz Arena de Munich, dans le cadre de la troisième journée de la Ligue des nations de l'UEFA.

Il s'agit du défenseur du Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, victime d'une blessure à la cheville ce mercredi, ce qui confirme son absence lors des deux prochains matches face à la Serbie et à la Grèce. Il n'aura toutefois pas besoin d'une intervention chirurgicale, selon le quotidien allemand « Bild ».

L'international allemand s'est blessé lors d'exercices compétitifs légers, avant le début du dernier entraînement de la sélection en préparation du match face à la Serbie, alors que les joueurs étaient répartis en quatre groupes, chacun conduisant le ballon entre des poteaux disposés en zigzag.

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Schlotterbeck a perdu le contrôle du ballon et a dévié vers un autre groupe, se tordant la cheville droite avant de tomber au sol en la tenant.

Le défenseur du Borussia Dortmund a quitté l'entraînement et a passé un examen par IRM qui a confirmé que cette nouvelle blessure n'est pas aussi grave que la précédente, survenue lors de la Coupe du monde 2026, et qu'elle ne nécessite pas d'opération chirurgicale.

L'Allemagne cherche à décrocher sa première victoire sous la houlette de son nouvel entraîneur, Jürgen Klopp, après le match nul concédé lors de la première journée sur la pelouse des Pays-Bas (1-1), puis la défaite surprise face à la Grèce, reçue lors de la deuxième journée (1-0).

L'Allemagne occupe la troisième place du groupe 2 de la Ligue des nations de l'UEFA avec un seul point, tandis que la Grèce domine le classement avec 6 points, devant les Pays-Bas, dauphins avec 4 points, alors que la Serbie ferme la marche sans le moindre point.