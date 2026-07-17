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Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Blessé, Yamal rassure : il sera bien présent en finale du Mondial aux côtés de Pedro Porro

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde
L. Yamal
P. Porro
Espagne
Argentine
É.-U.

La star espagnole sera-t-elle alignée sans restriction pour la finale ?

Lamine Yamal, la pépite de la sélection espagnole, a dissipé les craintes concernant sa participation à la finale de la Coupe du monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique, où l’Espagne affrontera l’Argentine avec son coéquipier Pedro Porro.

Les deux joueurs ibériques seront donc opérationnels pour la finale de la Coupe du monde, programmée dimanche au MetLife Stadium du New Jersey.

À 48 heures du coup d’envoi, Lamine Yamal a pris part vendredi à la séance collective de « La Roja », aux côtés de son coéquipier Pedro Porro, comme l’a confirmé le journaliste espagnol Alfredo Martínez.

Leur présence en finale est donc actée, alors que des doutes subsistaient après leur absence à la séance de jeudi.

Yamal a contribué à la victoire 2-0 contre la France en demi-finale, mardi dernier, en obtenant le penalty transformé par Morata, avant de rester sur le terrain jusqu’au bout.

Coupe du monde
Espagne crest
Espagne
ESP
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Argentine
ARG

Le joueur de 19 ans n’a inscrit qu’un seul but lors de cette édition de la Coupe du monde, lors de la victoire 4-0 contre l’Arabie saoudite, lors de la deuxième journée de la phase de groupes.

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