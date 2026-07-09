Blessé de manière surprenante, Henderson conserve son rôle de capitaine durant la Coupe du monde

Le vétéran anglais Jordan Henderson a adressé un message à ses coéquipiers de l’équipe d’Angleterre après avoir subi une intervention chirurgicale, suite à une blessure survenue lors d’un incident insolite alors qu’il célébrait la victoire contre le Mexique.

Le milieu de terrain s’est blessé de manière insolite en sautant par-dessus des panneaux publicitaires avant de perdre l’équilibre et de chuter sur son poignet, alors qu’il célébrait avec les supporters la victoire (3-2) contre le Mexique au stade Azteca. Placé sous oxygène, il a été évacué sur civière par les soigneurs puis transporté à l’hôpital de la capitale.

Après avoir subi, mercredi, une intervention chirurgicale sur son poignet fracturé, le milieu de terrain a rapidement donné des nouvelles rassurantes.

Le milieu de terrain de 36 ans a partagé son premier message sur Instagram depuis l’opération : « C’est fait pour la chirurgie ! Place maintenant à la préparation du grand match de samedi. Merci à tout le personnel du Kansas City Orthopedic Institute, et plus particulièrement aux trois chirurgiens qui ont pratiqué l’intervention : le Dr Kenneth B. Onro, le Dr Mark J. Winston et le Dr Kirk McLog."

De nombreux coéquipiers en sélection, comme Marcus Rashford, Morgan Rogers, Jude Bellingham et Declan Rice, lui ont aussitôt apporté leur soutien en commentant avec des emojis en forme de cœur.

Son club, Brentford, lui a adressé un message : « Nous te souhaitons un prompt rétablissement, Jordan ! »

Présent à Kansas City pour soutenir ses coéquipiers avant le quart de finale contre la Norvège, le milieu de terrain apportera un précieux boost moral à un groupe qui l’apprécie et le respecte.







