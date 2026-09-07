Al-Hilal a subi un coup dur inattendu avant le début de sa rencontre face à Neom, après que le Marocain Yassine Bounou s'est blessé lors de l'échauffement. Il sera absent du onze de départ lors du match qui oppose les deux équipes ce lundi soir, dans le cadre de la sixième journée de la Saudi Pro League.

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Al-Hilal a officiellement annoncé, quelques minutes avant le coup d'envoi, la titularisation du gardien Mohammed Al-Owais à la place de Bounou, après que ce dernier a ressenti des douleurs à l'ischio-jambier lors de l'échauffement, sans révéler pour l'instant la gravité de la blessure ni la durée d'absence prévue.

Le staff technique dirigé par l'Italien Simone Inzaghi a décidé de s'appuyer sur Mohammed Al-Owais pour garder les buts d'Al-Hilal face à Neom, tandis que Mohammed Al-Rubaie a intégré la liste des remplaçants pour pallier l'absence de Bounou dans ce match.

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La blessure du gardien marocain survient à un moment inattendu, d'autant plus qu'il devait débuter la rencontre comme titulaire, dans le onze choisi par Inzaghi pour poursuivre le solide début de saison d'Al-Hilal en Saudi Pro League.

Al-Owais dispute ainsi un nouveau match avec Al-Hilal, après avoir déjà participé avec l'équipe cette saison. Il possède une grande expérience avec le Zaïm et la sélection saoudienne.