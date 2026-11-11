Blatter réclame l'internement d'Infantino en hôpital psychiatrique : « C'est un dictateur »

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Dans l'attaque la plus virulente depuis des années, l'ancien président de la Fédération internationale de football, Sepp Blatter, est sorti de son silence pour ouvrir le feu sur son successeur Gianni Infantino, le qualifiant de « dictateur » et réclamant son internement en hôpital psychiatrique, dans des déclarations qui ont secoué les coulisses du football mondial et remis sur le devant de la scène l'ancien conflit pour la présidence.

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L'attaque de Blatter (90 ans) est intervenue dans un long entretien accordé au magazine allemand «Der Spiegel », publié ce mercredi, dans lequel il n'a rien épargné de la gestion de la FIFA par Infantino, du prix de la paix décerné au président américain Donald Trump aux projets de vente des droits commerciaux de la Coupe du monde, en passant par sa manière de diriger l'organisation de l'intérieur.

Blatter a déclaré sur un ton tranchant, lors de l'entretien rapporté par la chaîne française «France 24 » : « La FIFA souffre, elle est actuellement dirigée par une personne qui s'est laissée aveugler. »

Le prix de la paix « honteux »

Blatter a vivement critiqué la décision d'Infantino de créer un prix de la paix de la FIFA et de le décerner au président américain Donald Trump à la veille du coup d'envoi de la Coupe du monde organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Blatter a qualifié ce prix de « honteux », s'interrogeant : « Pourquoi faire une chose pareille ? Infantino décerne un prix de la paix à une personne qui, peu de temps après, déclare la guerre à l'Iran ? C'est de la folie. »

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Il a ajouté que de telles décisions nuisent à l'image de la FIFA et placent l'organisation au cœur des conflits politiques, loin de son rôle sportif.

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« Un dictateur au-dessus des lois »

L'attaque de Blatter ne s'est pas arrêtée là, puisqu'il a qualifié Infantino de « dictateur », affirmant qu'il dirige la FIFA d'une main de fer.

Il a déclaré : « C'est un dictateur, des responsables de la FIFA me disent qu'il n'autorise personne à prendre l'ascenseur avec lui. Il est au-dessus des lois. »

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Blatter a ajouté qu'il est facile pour Infantino de mobiliser le soutien en faveur de sa réélection auprès des fédérations nationales de football, parce qu'il s'adresse à elles dans le langage de l'argent, en leur disant : « Si vous votez pour moi, vous obtiendrez beaucoup plus d'argent que vous n'en auriez obtenu auparavant. »

Les projets de vente de la Coupe du monde

Blatter a également critiqué les projets d'Infantino pour l'après-Coupe du monde visant à vendre une partie des droits commerciaux de la compétition à l'avenir, projets qui ont été annulés après des réactions de colère.

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Il a déclaré : « Infantino ne connaît plus de limites. Il ne comprend rien à tout cela. »

Il a ajouté, dans sa déclaration la plus retentissante : « Je pense qu'il faudrait peut-être un jour interner Infantino dans un établissement psychiatrique. »

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La crise du carton rouge

Blatter a également critiqué la décision de la FIFA de suspendre le carton rouge infligé à l'attaquant de la sélection américaine Folarin Balogun après l'intervention de Trump avant un match décisif de la Coupe du monde cet été.

Il a déclaré : « Le carton rouge, c'est la pire chose que l'on puisse faire. Les lois peuvent être interprétées, mais les règles du jeu doivent s'appliquer à tout le monde, et elles ne peuvent pas être interprétées. »

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La réponse de la FIFA à Blatter

Lorsque l'Agence France-Presse a contacté la FIFA pour obtenir un commentaire, selon « France 24 », l'organisation a renvoyé à sa précédente réponse au magazine Der Spiegel, dans laquelle elle avait réfuté les déclarations de Blatter.

La FIFA a réfuté les affirmations selon lesquelles Infantino se serait comporté de manière inappropriée, affirmant qu'il « accomplit ses fonctions de président à travers ses déplacements », et ajoutant : « La suspension infligée à Folarin Balogun après son carton rouge a été levée par des instances judiciaires indépendantes relevant de la FIFA. »

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La FIFA a déclaré dans son communiqué, sur un ton ironique : « M. Infantino utilise bel et bien l'ascenseur à la FIFA, mais il le fait en présence d'autres personnes. »

Qui succédera à Infantino ?

Bien que Blatter ait démissionné de la présidence de la FIFA en 2015 sur fond d'accusations de corruption, et qu'il ait été acquitté lors de deux procès, la commission d'éthique de la FIFA lui a interdit d'exercer toute activité footballistique. Il a malgré tout affirmé qu'il « ne regrette rien » de sa période à la présidence de l'organisation.

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Le responsable japonais Kozo Tashima a annoncé son intention de se porter candidat contre Infantino dans sa tentative de réélection, mais Blatter a proposé le président de l'Association internationale des fédérations d'athlétisme, Sebastian Coe, pour lui succéder à la présidence de la FIFA.

L'ancien président de la FIFA a déclaré : « Peu importe qui se présente, l'important est de ne pas élire le président actuel. Coe a également été président de la commission d'éthique de la FIFA, c'est une personnalité forte, ce serait bien que le président vienne d'Angleterre, le berceau du football. »

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Blatter a précisé qu'il n'avait pas parlé à Infantino depuis le début de l'année 2016, en référence à la profondeur de la rupture entre les deux hommes, qui ne semble pas près de prendre fin.