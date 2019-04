Blaise Matuidi : "Le racisme, il ne faut pas l'ignorer mais le combattre"

Matuidi a fait part de son ras-le-bol concernant les actes de racisme en Italie. Et il les dénoncera aussi longtemps qu'il le faudra.

Visé par des insultes racistes, mardi dernier lors du match de la Juventus face à Cagliari, Blaise Matuidi en a encore gros sur le cœur. Interviewé par Canal+, l'international français a reconnu qu'il n'a toujours pas digéré cette maudite soirée. Parce que c'était violent et aussi parce que ces tristes épisodes ne font que se répéter.

"C'est triste parce que ça m'est arrivé déjà dans ce même stade l'année dernière (ndlr, à ). On ne peut pas tolérer ce genre de choses", a-t-il d'abord déclaré, avant de revenir en détails sur ce qui s'est passé lors de cette sortie en terre sarde : "quand je touchais le ballon, il y avait des imitations de cris de singe. Quand Moise (Kean) s'est retrouvé deux fois face au gardien - avant le but, et c'est important de le préciser- il y en a eues aussi. C'est pour ça que Moise a célébré en disant qu'il ne comprenait pas. Par la suite, ça s'est encore intensifié et jusqu'à la fin du match. Et il y en a eu de plus en plus. Ce sont des gens stupides, qui n'ont rien à faire dans les stades. Ils doivent être punis".

Les instances italiennes sont actuellement montrées du doigt pour leur passivité face à ce genre de dérapages. Et les clubs tardent aussi à prendre des mesures fortes pour combattre ce fléau qu'est le racisme. Matuidi, lui, ne compte pas rester les bras croisés. "Je ne veux pas me calmer ! Je n'ai pas envie d'ignorer ça. Il faut le combattre, pas l'ignorer. Il ne faut pas avoir peur, faire comme si on n'entendait rien. C'est important de le dire haut et fort. (Ces cris) Ce sont des choses qui ne se disent pas, et qui ne doivent pas être dites et doivent être sanctionnées".

"Mes enfants ne doivent pas voir ce monde"

Matuidi est dépité, mais pas désabusé. Il veut garder l'espoir et croire que les choses puissent évoluer dans le bon sens. "Je suis un père et j'ai des enfants, et ce n'est pas ce monde-là que j'ai envie de faire voir à mes enfants", a-t-il notamment affirmé.

Enfin, l'ancien Parisien a assuré qu'il n'en voulait pas du tout à l'arbitre du match, même si ce dernier a choisi de ne pas stopper la rencontre en dépit des évènements condamnables qui se produisaient dans l'enceinte. "J'avais l'impression sur le moment que l'arbitre ne prenait pas la bonne décision. La bonne décision était d'arrêter. Mais, je suis allé lui parler après et il a été ouvert. Il a dit qu'il n'a pas compris sur le coup", a-t-il expliqué.