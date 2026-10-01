Le défenseur dont il a le plus appris durant son expérience à l’Inter ? Yann Aurel Bisseck n’a aucun doute : Matteo Darmian, qui vient de signer à 36 ans avec Bologne.





Voici la question qui lui a été posée au Festival dello Sport. « En Italie, il y a la culture de la défense. Tu as joué avec de grands défenseurs : Bastoni, Akanji, Acerbi…









« Tu as oublié Darmian, c’est lui celui dont j’ai le plus appris. C’est un défenseur super intelligent, avant tout il utilise sa tête. Jouer avec lui est vraiment très simple »





« Quand j’étais à Aarhus, mon entraîneur, Jacob Nielsen, m’a appris cette règle : quand tu fais une erreur, tu as cinq secondes maximum pour rejeter la faute sur un coéquipier. Ce n’est pas que tu le lui dises (rires), tu le penses et c’est tout. Comme ça, tu te libères de ce poids et tu continues à jouer. »





« Tu ne peux pas penser être parfait. Tu te trompes, tu apprends, la fois suivante tu fais mieux. »





« En Italie, nous sommes les plus forts, mais nous devons le démontrer chaque semaine. Et la Ligue des champions, oui, c’est notre objectif. Nous voulons la gagner, le souvenir de la défaite contre le PSG brûle encore. Je crois que cette année, nous avons les possibilités d’aller jusqu’au bout, ensuite cela dépendra de nous, quand tu joues un trophée sur un seul match, tu ne peux pas tout prévoir, nous le savons bien… ».





« Il y a eu un moment, quand j’étais au Portugal, à Vitoria Guimaraes, où j’ai pensé à tout arrêter. J’étais toujours blessé, j’avais l’impression que tout tournait contre moi. Puis j’ai recommencé à croire en moi-même. »





« À l’Inter, je me sens chez moi, tout le monde m’a bien accueilli, des coéquipiers aux dirigeants en passant par les supporters. À Milan, je suis heureux, on mange bien, je suis ici pour grandir et pour apprendre de tout le monde »





À l’Inter, il a eu deux entraîneurs, Inzaghi et Chivu. Des différences ? « Simone était très émotif, il vivait le match comme un joueur. S’il avait pu, il serait lui-même entré sur le terrain. Avec Chivu, le jeu n’a pas beaucoup changé, peut-être que nous sommes un peu plus offensifs. Chivu a été bon parce qu’il a pris l’Inter au moment le plus difficile, après la défaite en finale de la Ligue des champions contre le PSG. Ce n’était pas facile, mais il a réussi à nous donner une direction. »





« Klopp a une énergie folle, il a une aura impressionnante : quand il te parle, tu te sens mieux. Et comme entraîneur, il a toujours la situation en main. Je suis convaincu que malgré quelques faux pas, nous sommes destinés à revenir dans l’élite du football mondial. Mais pour mériter la sélection nationale, je dois bien faire mon travail ici, à l’Inter. »





« Je suis à la fois allemand et camerounais, je sens en moi ces deux âmes. Je l’ai vécu dans ma propre chair, j’ai parfois été la cible d’insultes racistes, mais moi, je règle ça comme ça : le racisme existe, mais dans ma tête, il n’y a pas de place pour la stupidité. »