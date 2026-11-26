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Ghali Al-Shammari, joueur de Neom, semble avoir pris goût au titre de joueur de la journée en Jawwy Elite League, grâce aux excellentes performances qu'il livre avec son équipe depuis le début de la saison, et plus particulièrement lors des deux dernières journées.

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Les rencontres de la onzième journée du championnat saoudien des moins de 21 ans se sont étalées sur quatre jours, du lundi 23 novembre au jeudi 26 novembre.

Ghali Al-Shammari, de nouveau joueur de la journée

Sans aucun doute, la grande vedette de cette journée a été Ghali Al-Shammari, qui a mené Neom vers une large victoire 4-0 sur le terrain d'Al-Fayha, au stade annexe de la cité sportive d'Al-Majmaah.

Al-Shammari a été l'homme du match, inscrivant trois des quatre buts de Neom, aux 20e et 68e minutes, puis à la quatrième minute du temps additionnel de la seconde période.

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C'est la deuxième fois consécutive que le joueur de Neom réussit un triplé, après celui inscrit lors de la victoire sur le même score face à Al-Watan lors de la dixième journée.

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Grâce à ce triplé, Ghali Al-Shammari a logiquement été désigné joueur de la onzième journée, pour la deuxième fois de suite après l'avoir déjà été lors de la dixième.

Al-Shammari vit sa meilleure période avec Neom : il a marqué 6 buts lors de ses deux derniers matchs seulement, alors qu'il n'avait trouvé le chemin des filets qu'une seule fois lors des journées précédentes, en l'occurrence lors de la première journée, à l'occasion de la victoire 2-0 contre Al-Orobah.

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Ghali Al-Shammari porte ainsi son total à 7 buts et se rapproche de la course au titre de meilleur buteur de la saison en Jawwy Elite League, à deux longueurs de Moussa Adam, joueur d'Al-Ahli, et du Sénégalais Amadou Diang, attaquant d'Al-Hazem.

Sattam Al-Lihyani

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Parmi les autres hommes forts de la onzième journée figure Sattam Al-Lihyani, attaquant d'Al-Wehda, qui a mené son équipe vers une victoire 2-0 face à Al-Okhdood, au stade de la cité sportive Roi-Abdelaziz, à La Mecque.

Ce qui a distingué Al-Lihyani, ce n'est pas seulement son efficacité devant le but, lui qui a inscrit les deux réalisations, mais aussi la manière dont il les a amenées.

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Sur le premier but, Sattam a exercé un pressing intense sur la défense d'Al-Okhdood et a réussi à subtiliser le ballon pour se retrouver seul face au but, avant de mettre à profit son sens du but pour convertir ce face-à-face.

Sur le second, Sattam Al-Lihyani s'est parfaitement placé dans la surface de réparation avant de s'élever sur un centre consécutif à un corner, devançant le gardien pour placer le ballon au fond des filets d'un coup de tête.

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Saud Boushaqra

Il en va de même pour Saud Boushaqra, joueur d'Al-Khaleej, qui a guidé son équipe vers un succès important 3-1 contre Al-Ansar, au stade de la cité sportive Prince-Nayef-ben-Abdelaziz, à Qatif.

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Boushaqra a été le principal artisan de la victoire d'Al-Khaleej, en inscrivant les deuxième et troisième buts face à Al-Ansar, aux 19e et 36e minutes.

Saud Boushaqra apparaît comme la solution idéale pour Al-Khaleej, en pleine crise offensive depuis le début de la saison : l'équipe n'a marqué que 13 buts, soit une moyenne d'un peu plus d'un but par match.

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Battal Al-Harthi

Autre buteur à s'être illustré lors de la onzième journée de la Jawwy Elite League, Battal Al-Harthi, joueur d'Al-Riyadh, a mené son équipe vers une victoire 2-0 contre Al-Ahli, dans la capitale saoudienne.

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Alors que le score était toujours de 0-0, Battal Al-Harthi a ouvert le score pour le club de la capitale à la 39e minute de superbe manière : il a reçu le ballon dans la surface avant de le reprendre en une touche pour trouver les filets d'Al-Ahli.

Ce but a ouvert la voie à Al-Riyadh pour infliger à Al-Ahli sa première défaite de la saison dans le championnat saoudien des moins de 21 ans, et lui ravir ainsi la deuxième place du classement, derrière le leader Al-Ittihad.

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Al-Harthi poursuit sa belle série : ce match était le troisième d'affilée dans lequel il marque avec Al-Riyadh.

Battal Al-Harthi a ainsi inscrit son huitième but de la saison en Jawwy Elite League et ne se trouve plus qu'à une longueur des deux meilleurs buteurs, Moussa Adam, joueur d'Al-Ahli, et le Sénégalais Amadou Diang, attaquant d'Al-Hazem.

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Abdulrahman Al-Otaibi

Fait inhabituel, un gardien de but a réussi à se faire une place parmi les cinq meilleurs joueurs de la onzième journée de la Jawwy Elite League : Abdulrahman Al-Otaibi, gardien d'Al-Nassr.

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Al-Otaibi a livré une prestation de très haut niveau, qui a permis à Al-Nassr de décrocher une victoire très difficile 1-0 face à Al-Ettifaq.

Abdulrahman Al-Otaibi n'est évidemment pas l'auteur du but, mais il a joué le rôle le plus important pour préserver sa cage inviolée et permettre ainsi à son équipe de repartir avec les trois points, aussi bien avant qu'après l'ouverture du score.

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D'abord, Al-Otaibi a repoussé un face-à-face de Jalal Al-Salem, attaquant d'Al-Ettifaq, pour maintenir le score à 0-0, avant d'arrêter un penalty en seconde période et de préserver l'avance d'Al-Nassr jusqu'au coup de sifflet final.

Abdulrahman Al-Otaibi est un nom bien connu des supporters d'Al-Nassr, puisque l'entraîneur australien Ange Postecoglou le fait monter en équipe première, notamment en raison des absences sur blessure de Nawaf Al-Aqidi et Mubarak Al-Buainain.

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Le joueur de 18 ans a disputé un seul match avec l'équipe première cette saison, au cours duquel il a encaissé deux buts. Ironie du sort, c'était également face à Al-Ettifaq, mais Al-Nassr s'était tout de même imposé 3-2.