Comment regarder Birmingham City Women - Manchester United Women avec un VPN

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. Choisissez un fournisseur de services VP de confiance et téléchargez l’application sur votre appareil (ordinateur, téléphone ou tablette). Choisissez l’emplacement du serveur. Sélectionnez un serveur VPN dans le pays où le match est officiellement diffusé.

Connectez-vous au serveur . Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP).

. Activez le VPN et connectez-vous au serveur choisi pour modifier votre localisation numérique (adresse IP). Rendez-vous sur le service du diffuseur officiel. Accédez au site web ou ouvrez l’application de streaming officielle du diffuseur sportif détenteur des droits.

Connectez-vous et trouvez le direct. Créez un compte auprès du diffuseur officiel ou connectez-vous à votre compte pour bénéficier d’un accès complet et profiter du match !

Présentation du match

WSL Série printemps - Journée 11 22 nov. 2026 - 07:00 ARMCO Arena

Birmingham City Women affronte Manchester United Women à l’ARMCO Arena de Solihull, dans un match de Women’s Super League opposant la dernière équipe du championnat à une formation qui vise une place dans le top 4.

L’équipe de Birmingham dirigée par Amy Merricks a désespérément besoin de points. Elle occupe la 13e place du classement de la WSL et a perdu trois de ses cinq derniers matches, notamment contre London City Lionesses (4-1) et Tottenham Hotspur (1-4).

Sa dernière sortie en championnat n’a apporté aucun répit. Birmingham s’est incliné 1-0 face à Aston Villa le 15 novembre, un résultat qui a aggravé sa situation en bas du classement.

Manchester United arrive dans une bien meilleure dynamique. L’équipe d’Eva Olid occupe la quatrième place de la WSL et a remporté trois de ses cinq derniers matches, dont une victoire 2-0 contre Crystal Palace en championnat et un succès 2-1 face à Everton en Coupe de la WSL.

United a également battu Aston Villa 1-0 en WSL plus tôt ce mois-ci, un résultat qui confirme sa bonne forme avant cette rencontre.

Le bilan des confrontations directes penche nettement en faveur de l’équipe visiteuse et la régularité récente de United en fait clairement le favori sur le papier.

Voici tout ce qu’il faut savoir pour suivre en direct Birmingham City Women - Manchester United Women.

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