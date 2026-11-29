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Le président de la Fédération italienne de tennis, Angelo Binaghi, a toujours été un torrent impossible à contenir. Aujourd’hui encore, en dressant le bilan de la Coupe Davis qui s’achève à Bologne et en réaffirmant les ambitions du tennis italien, il a lancé une nouvelle pique au monde du football.

Évoquant les droits télévisés et la diffusion des grands tournois en clair, le patron de la fédération de tennis a insisté sur la nécessité de traiter ses joueurs comme les footballeurs. Il demande donc qu’en cas d’accord sur les droits télévisés, ses événements soient diffusés sur les chaînes principales, et non sur des chaînes secondaires.

UN NOUVEAU TOURNOI ATP 250 EN ITALIE : Binaghi a confirmé qu’un nouveau tournoi ATP 250 se tiendrait en Italie, à Ca' Tron di Roncade, près de Trévise. Il se disputera en Italie à partir de juin 2028 et en 2029, avec la possibilité de prolonger l’accord d’un an. Il aura lieu au H-Farm Campus, qui accueillera le tournoi et deviendra un nouveau centre fédéral sur gazon. Le contrat a été signé lors de la conférence de presse de clôture du Final 8 de la Coupe Davis à Bologne. Pour l’occasion, H-Farm Sport Academy construira 14 courts de tennis, dont six sur gazon.

LES FINALES DE LA COUPE DAVIS : Binaghi a présenté avec fierté les chiffres de cette Coupe Davis : « Nous avons enregistré près de 56 000 entrées, avec une majorité de spectateurs venus d’ailleurs que de la ville hôte, comme c’est désormais le cas lors de nos événements. La proportion de spectateurs étrangers est également plus élevée qu’à Turin (ville hôte des ATP Finals). Les retombées pour le territoire sont d’environ 149 millions d’euros, ce qui, je crois, récompense les investissements de la municipalité et de la région. L’État peut lui aussi être satisfait, puisque les recettes fiscales sont environ quatre fois supérieures à l’investissement réalisé. »

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LA POLÉMIQUE AVEC LE FOOTBALL SUR LE TENNIS À LA TÉLÉVISION : Binaghi a ensuite interpellé la Rai et Mediaset au sujet des droits télévisés, en prenant le football comme point de comparaison : « L’impact social de la diffusion en clair a été considérable. Je crois que la création de la chaîne en clair SuperTennis a été le principal moteur du développement et de la croissance du tennis en Italie. Nous espérons conserver les droits de diffusion en clair de la Coupe Davis le plus longtemps possible.



Nous sommes prêts à les partager avec les plus grands diffuseurs italiens, la Rai et Mediaset, mais seulement si les matches sont diffusés sur leur chaîne principale. Nous estimons que Cobolli et Musetti ont la même dignité que Pio Esposito, Scamacca et les autres footballeurs que nous soutenons chaque fois qu’ils jouent. »