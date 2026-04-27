Billets pour Al-Hilal vs Al-Nassr : dates du derby de Riyad, prix des places et autres informations utiles

Al-Hilal et Al-Nassr s’apprêtent à s’affronter lors d’un match retour décisif qui pourrait sceller le titre de la Ligue professionnelle saoudienne. Le 12 mai 2026, le Parc Al-Awwal de Riyad sera l’épicentre du football mondial pour la 32^e journée.

Al-Hilal, souvent présenté comme le club le plus titré d’Asie avec un palmarès impressionnant de 66 trophées nationaux et internationaux, incarne une excellence constante. Ses couleurs bleu et blanc symbolisent une puissance continentale.

Face à eux, en jaune et bleu, Al-Nassr, porté par des stars mondiales comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané et Talisca, a profondément transformé le paysage de la Saudi Pro League, élevant son ambition sous les projecteurs internationaux.

GOAL vous fournit toutes les informations essentielles pour réserver vos billets dès maintenant, en mettant l'accent sur les options les plus abordables afin que vous ne manquiez pas cet événement historique.

Quand a lieu le match Al-Hilal – Al-Nassr ?

Date et heure du match Match Lieu Billets Jeudi 7 mai 2026,

20 h 00 (heure de Riyad) Al-Nassr – Al-Hilal (derby de Riyad) Al-Awwal Park, Riyad, Arabie saoudite Billets

Où acheter vos places pour Al-Hilal - Al-Nassr ?

Compte tenu de l’importance de ce derby de la capitale, les places s’arrachent et se vendent généralement en quelques semaines.

Pour maximiser vos chances d’obtenir un billet pour la Kingdom Arena, privilégiez les canaux de vente officiels, tels que le site d’Al-Hilal ou celui de la Saudi Pro League.

Si les plateformes officielles de la ligue ou du stade demeurent le canal le plus sûr pour acheter des places pour Al-Hilal, les supporters peuvent aussi se tourner vers des sites de revente comme StubHub, où des billets sont proposés à partir de 269 SAR, afin d’accéder facilement à la rencontre.

Combien coûtent les billets pour le match Al-Hilal vs Al-Nassr ?

Les tarifs varient selon l’emplacement des sièges, la demande et la date d’achat.

Selon les dernières données, StubHub propose actuellement des places à partir de 269 SAR, frais compris. C’est une occasion rare de vivre l’une des rivalités les plus passionnées du football sans se ruiner. Toutefois, les tarifs peuvent s’envoler pour les sièges premium ou les formules d’hospitalité.

Pour profiter des meilleures offres, notamment des places les moins chères, nous vous recommandons de réserver dès que possible : les billets les plus abordables partent généralement en premier.

Quand les billets pour Al-Hilal vs Al-Nassr seront-ils mis en vente ?

Pour un événement de cette ampleur, les dates de mise en vente générale par les clubs ou la ligue sont généralement annoncées bien à l’avance, et les billets se vendent souvent en quelques minutes.

Les billets circulent déjà abondamment sur les plateformes de revente officielles telles que StubHub. Pour les supporters souhaitant assister à la rencontre, l’unique option actuelle consiste donc à passer par ces plateformes certifiées.

Que réservera le match Al-Hilal–Al-Nassr ?

Ce derby de Riyad, l’un des temps forts de la Saudi Pro League, est crucial pour la fierté des deux clubs et pour leur position au classement.

Historiquement dominé par Al-Hilal, le derby s’est rééquilibré ces dernières saisons : Al-Nassr a comblé son retard et rend la rencontre plus imprévisible que jamais. Sur le terrain, la bataille s’annonce intense et tactique. Le contrôle du milieu de terrain et la solidité défensive seront décisifs.

Les regards seront tournés vers les stars, notamment la menace offensive d’Al-Nassr emmenée par Cristiano Ronaldo, souvent décisif dans les grands rendez-vous. Al-Hilal répond avec un effectif solide et bien organisé, réputé pour ses passes fluides, son jeu de débordement et sa finition clinique.

Au-delà du jeu, l’ambiance est électrique : un stade archi-comble, des supporters passionnés et une couverture médiatique massive exercent une pression qui engendre souvent des moments dramatiques.