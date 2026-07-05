Billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 : un décryptage des tarifs moyens, avec un focus sur les Pays-Bas, l’Algérie, la phase de groupes et bien plus encore

Le coup d’envoi de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a officiellement été donné en Amérique du Nord, promettant des rencontres à haut risque aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans surprise, la demande de billets a atteint des sommets, surtout pour les affiches de prestige et les rencontres impliquant les pays hôtes.

GOAL vous guide vers les dernières informations sur les billets, y compris les rares places encore disponibles à prix abordable.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de prix de la FIFA et les tarifs les plus bas disponibles au public, voici les billets pour la Coupe du monde 2026 les moins chers actuellement sur le marché.

Les tarifs peuvent fluctuer en raison de la tarification dynamique et de l’évolution de la demande.

À noter : les tarifs fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement reflète les prix les plus élevés publiquement référencés au moment de la rédaction et peut évoluer à l’approche du tournoi.

Quels sont les tarifs pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon le match et la phase de vente.

La FIFA a annoncé que, grâce à la tarification dynamique, les places pour certains matchs de la phase de groupes débuteront à 60 $, mais que le prix des billets pour la finale pourrait atteindre 6 730 $. Les tarifs sont susceptibles d’évoluer au fil des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Prix moyens de revente Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ 150 $ – 850 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 400 $ – 3 200 $ Seizièmes de finale 105 $ – 750 $ 250 $ – 1 100 $ Huitièmes de finale 170 – 980 € 380 € – 1 600 € Quarts de finale 275 – 1 775 € 650 $ - 2 900 $ Demi-finales 420 – 3 295 € 1 100 $ - 5 200 $ Finale 2 030 – 7 875 € 4 200 $ – 14 500 $+

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1^(er) avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1^(er) avril. Il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec confirmation immédiate. C’est la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Peut-on encore obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière sécurisée, utilisez la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique, généralement à l’approche des matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à finaliser l’achat dès qu’une place se libère et gardez vos coordonnées de paiement à portée de main.

Les plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement désigné ces seize villes hôtes : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Ci-dessous, retrouvez la liste complète des villes et des stades qui accueilleront la compétition :

Pays Stade (ville) Capacité Canada BC Place (Vancouver) 48 821 BMO Field (Toronto) 72 766 Mexique Estadio Banorte (Mexique) 48 821 Estadio Akron (Guadalajara) 44 330 Stade BBVA (Monterrey) 50 113 États-Unis Stade Mercedes-Benz (Atlanta) 67 382 Gillette Stadium (Foxborough) 63 815 Stade AT&T (Dallas) 70 122 NRG Stadium, Houston 68 311 Arrowhead Stadium (Kansas City) 67 513 SoFi Stadium, Inglewood 69 650 Hard Rock Stadium, Miami 64 091 MetLife Stadium, East Rutherford 78 576 Lincoln Financial Field, Philadelphie 65 827 Levi’s Stadium, San Francisco 69 391 Lumen Field, Seattle 65 123

Si établir un budget et rechercher les catégories de billets les plus abordables constitue une stratégie avisée pour les supporters qui se rendent aux matchs, bien organiser ses outils numériques à domicile peut s’avérer tout aussi judicieux. Accéder à une plateforme innovante dotée d’une interface utilisateur intuitive vous offre un avantage certain pour suivre l’actualité internationale. Découvrez notre guide mis à jour pour activer vos récompenses de bienvenue en utilisant notre code promotionnel exclusif.