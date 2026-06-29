Le coup d’envoi de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a officiellement été donné en Amérique du Nord, promettant des rencontres à haut risque aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans surprise, la demande de billets a atteint des sommets, surtout pour les affiches de prestige et les rencontres impliquant les pays hôtes.

GOAL vous guide vers les dernières informations sur les billets, y compris les rares places encore disponibles à prix abordable.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de prix de la FIFA et les tarifs les plus bas disponibles au public, voici les billets pour la Coupe du monde 2026 les moins chers actuellement sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la demande fluctuante.

Remarque : les tarifs varient fréquemment en raison de la tarification dynamique et de la demande de revente. Ces estimations correspondent aux prix publics les plus élevés au moment de la rédaction et peuvent évoluer à l’approche du tournoi.

Quelles sont les équipes les moins chères à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Alors que la phase de groupes, riche en rebondissements, vient de s’achever, les données sur les prix des billets révèlent un contraste saisissant tout au long de la compétition.

Si le prix moyen des places pour la phase de groupes s’est élevé à environ 400 $ – soit une forte hausse par rapport au Qatar 2022 –, certains contingents ont offert un excellent rapport qualité-prix aux supporters.

Ces écarts s’expliquent par un mélange d’engouement pour le pays hôte, de capacité des stades et de présence de stars, des affiches comme Colombie-Portugal ayant fait flamber les tarifs.

Pays-Bas

On pourrait s’attendre à devoir débourser une fortune pour voir l’une des grandes équipes européennes en action lors de la Coupe du monde, mais ce n’est pas le cas partout.

Bien qu’ils aient déjà terminé trois fois finalistes de l’épreuve, les Néerlandais proposent des places abordables : environ 410 dollars par match sur les plateformes de revente, alors qu’ils ont terminé en tête du groupe F.

Les Oranje ont disputé leurs matchs de groupe dans d’immenses stades américains à grande capacité, notamment le Dallas Stadium, le Houston Stadium et le Kansas City Stadium. Le nombre considérable de places disponibles a permis de maintenir les prix à un niveau raisonnable.

Leurs rencontres face au Japon, à la Tunisie et à la Suède (qualifiée in extremis via le dernier ticket européen) n’ont pas subi la prime « superstar » constatée ailleurs, offrant aux supporters un grand football sans casser leur tirelire.

Le prochain match des Pays-Bas, face au Maroc le 29 juin, affiche actuellement des prix moyens compris entre environ 790 et 1 900 dollars, voire plus.

Algérie

Les Verts ont fait leur retour en phase finale pour la première fois depuis 2014, avant de décrocher une qualification historique pour les seizièmes de finale après un match nul spectaculaire (3-3) contre l’Autriche. Pour les supporters soucieux de leur budget, suivre l’Algérie a été une affaire de deux extrêmes.

La demande a explosé pour leur affrontement contre les champions en titre, l’Argentine, à Dallas. Comme ce match mettait en scène Lionel Messi pour sa dernière Coupe du monde, les prix des billets sur le marché de la revente ont grimpé en flèche, avec un prix de départ avoisinant les 962 $.

Hors de cette effervescence autour de l’Albiceleste, la demande s’est nettement tassée. Contre la Jordanie et l’Autriche, les places étaient proposées à partir d’environ 300 dollars, offrant aux supporters des « Guerriers du désert » une option bien plus abordable pour soutenir leur équipe.

À l’heure actuelle, les places pour Suisse-Algérie le 2 juillet s’affichent à partir de 480 à 1 000 dollars environ.

Autres sélections les moins chères de la Coupe du monde

Nouvelle-Zélande : en tête du tournoi avec la moyenne la plus basse sur les plateformes de revente, à seulement 200 dollars par match (600 dollars au total pour la phase de poules).

Le Cap-Vert se classe parmi les sélections les plus abordables sur le marché secondaire, avec un prix moyen de revente par match d’environ 150 dollars.

Arabie saoudite : les principales plateformes de revente positionnent ses rencontres parmi les plus abordables, avec une moyenne comprise entre 144 et 163 dollars par place.

Tunisie : les plateformes de revente ont affiché un excellent rapport qualité-prix, avec un forfait complet de trois matchs de phase de groupes à environ 685 $ en moyenne.

Iran : les plateformes de revente ont constaté une abondance de places disponibles, faisant chuter le prix moyen de l’ensemble de la phase de groupes à un niveau abordable de 640 $.

Curaçao : L’abondance de places dans les stades et la faible concentration du marché ont maintenu les prix moyens de revente à des niveaux extrêmement bas pour les supporters neutres.

Égypte : Les stades à grande capacité ont permis de contenir la demande sur le marché secondaire, maintenant ainsi des prix moyens de revente parmi les plus bas de l’été.

Quels sont les tarifs de la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon le stade et la phase de la compétition.

La FIFA a annoncé un système de tarification dynamique : les places de la phase de groupes démarrent à 60 $, mais le prix de la finale peut grimper jusqu’à 6 730 $. Les tarifs varieront selon les différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Prix moyens de revente Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ 150 $ – 850 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 400 $ – 3 200 $ Seizièmes de finale 105–750 € 250 $ – 1 100 $ Huitièmes de finale 170 – 980 € 380 € – 1 600 € Quarts de finale 275 – 1 775 € 650 $ - 2 900 $ Demi-finales 420 – 3 295 € 1 100 $ - 5 200 $ Finale 2 030 – 7 875 € 4 200 $ – 14 500 $+

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi.

est également ouverte ; il s’agit désormais du principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix encadrés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente de ces sites.

Peut-on encore obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places en toute sécurité, utilisez la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique, surtout à l’approche des matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à finaliser l’achat dès qu’une place se libère et gardez vos coordonnées de paiement à portée de main.

Les plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement désigné ces seize villes hôtes (deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis). Ci-dessous, retrouvez la liste complète des villes et des stades qui accueilleront la compétition :