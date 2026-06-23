Le coup d’envoi de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a officiellement été donné en Amérique du Nord, promettant des rencontres à haut risque aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans surprise, la demande de billets a atteint des niveaux sans précédent, notamment pour les affiches de prestige et les rencontres impliquant les pays hôtes.

GOAL vous guide à travers les dernières informations sur les billets, y compris les rares places encore disponibles à moindre coût.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les plateformes de revente, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la variation de la demande.

Match (Date) Lieu Tarifs à partir de Billets Paraguay - Australie (25 juin) San Francisco Bay Area Stadium (Santa Clara) À partir de 140 $. Billets Cap-Vert - Arabie saoudite (27 juin) Stade de Houston (Houston) À partir de 163 $ Billets Algérie - Autriche (27 juin) Stade de Kansas City (Kansas City) À partir de 192 $. Billets République démocratique du Congo - Ouzbékistan (27 juin) Stade d’Atlanta (Atlanta) À partir de 196 $ Billets Bosnie-Herzégovine - Qatar (24 juin) Stade de Seattle (Seattle) À partir de 213 $. Billets Curaçao - Côte d’Ivoire (25 juin) Philadelphia Stadium (Philadelphie) À partir de 225 $ Billets Égypte vs Iran (27 juin) Stade de Seattle (Seattle) 250 $ et plus Billets Tunisie - Pays-Bas (25 juin) Stade de Kansas City (Kansas City) À partir de 322 $. Billets Nouvelle-Zélande - Belgique (26 juin) Stade de Vancouver (Vancouver) 363 $+ Billets Sénégal - Irak (26 juin) Stade de Toronto (Toronto) À partir de 393 $ Billets Maroc - Haïti (24 juin) Stade d’Atlanta (Atlanta) À partir de 398 $ Billets

Afrique du Sud - République de Corée (24 juin)Stade de Monterrey (Monterrey)À partir de 488 $. Billets

À noter : les prix des billets fluctuent constamment en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement reflète les tarifs les plus élevés annoncés au moment de la rédaction et pourrait évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quelles sont les équipes les moins onéreuses à soutenir lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets varient actuellement considérablement d’une sélection à l’autre.

Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu d’accueil du match.

Pays-Bas

Si l’on pourrait s’attendre à payer le prix fort pour voir l’une des grandes nations européennes en action, ce n’est pas le cas pour les Pays-Bas. Bien que finalistes à trois reprises dans l’histoire de la compétition, les Orange proposent des billets à des tarifs inattendus.

Les rencontres des Néerlandais contre le Japon, la Tunisie et une sélection européenne encore indéterminée (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) se tiendront dans d’imposants stades américains, une configuration qui favorise des tarifs abordables.

Sur le papier, ces affiches ne font pas la une des journaux, contrairement à d’autres rencontres de groupe. À titre de comparaison, la présence de Lionel Messi (Argentine) ou de Cristiano Ronaldo (Portugal), qui disputent probablement leur dernière Coupe du monde, fait s’envoler les tarifs.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas - Japon (15 h CT) AT&T Stadium (Arlington) 295 $ Billets Samedi 20 juin Pays-Bas - Suède (12 h CT) NRG Stadium (Houston) 320 $ Billets Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18 h, heure du Centre) Stade Arrowhead (Kansas City) À partir de 280 $. Billets

Algérie

L’Algérie, qui pourrait disputer cet été sa cinquième Coupe du monde, n’a plus atteint le stade des phases finales depuis 2014. Le prix moyen des places démarre à 300 $.

Les Fennecs entameront leur campagne face aux champions du monde en titre, l’Argentine, à l’Arrowhead Stadium, et la demande de billets est forte, comme c’est toujours le cas pour les rencontres de Messi et de ses coéquipiers.

En revanche, la demande faiblit pour les deux autres rencontres des Verts – face à la Jordanie puis l’Autriche à Santa Clara et Kansas City – car l’attention se porte davantage sur le premier match.

Les fans des « Guerriers du désert » qui n’ont pas obtenu de places pour le match d’ouverture trouveront là une occasion plus abordable de soutenir leur équipe.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Mardi 16 juin Argentine - Algérie (20 h, heure centrale) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 $ Billets Lundi 22 juin Jordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 220 $. Billets Samedi 27 juin Algérie - Autriche (21 h, heure du Centre) Arrowhead Stadium (Kansas City) 240 $ Billets

Cape Verde À noter que le prix moyen des billets pour la Coupe du monde est également parmi les plus bas pour les rencontres impliquant les sélections suivantes :

Cap-Vert

Tunisie

L’Arabie saoudite

Curaçao

l’Égypte

Nouvelle-Zélande

Quels sont les tarifs pour la Coupe du monde 2026 ?

Si vous projetez d’acheter des billets, attendez-vous à des écarts de tarif significatifs.

En raison du système de tarification dynamique, la FIFA a fixé un prix d’appel à 60 $ pour certains matchs de la phase de groupes, mais les places pour la finale pourraient atteindre 6 730 $. Les tarifs sont susceptibles de fluctuer au fil des différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôtes) 60 $ – 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ – 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

Les principales loteries officielles – prévente Visa, tirage au sort anticipé et tirage aléatoire de seconde chance – sont désormais closes.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais très limité.

Voici ce qu’il faut retenir :

La phase de vente de dernière minute est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est ouverte depuis le 1^(er) avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière chance d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions de vente de ces sites.

Reste-t-il des places pour le Mondial 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos billets de la Coupe du Monde de la FIFA 26 en toute sécurité, utilisez la plateforme officielle de revente et d’échange de la FIFA. Mise en ligne en octobre, elle est accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places sont mises en ligne de façon ponctuelle, surtout juste avant les matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous fréquemment, soyez prêt à valider votre paiement immédiatement et gardez vos coordonnées bancaires à portée de main.

Des plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :