Billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 : un aperçu des prix moyens, notamment pour les Pays-Bas, l’Algérie, la phase de groupes et bien plus encore

Nous comptons désormais les semaines, et non plus les mois, avant le coup d’envoi officiel de la Coupe du monde 2026 en Amérique du Nord.

Sans surprise, la demande de billets pour les matchs de la Coupe du monde 2026 est très forte, en particulier pour certaines affiches, notamment celles impliquant les pays hôtes. Toutefois, des places resteront disponibles pour plusieurs rencontres, surtout durant la phase de groupes, et pourraient être légèrement plus faciles à obtenir.

Laissez GOAL vous guider à travers les dernières informations sur les billets de la Coupe du monde 2026, notamment où dénicher les places les moins chères.

Classement : quels sont actuellement les billets les moins chers pour la Coupe du monde 2026 ?

D’après les offres de revente actuelles, les premières estimations de la FIFA et les tarifs publics les plus bas, voici les places les moins chères actuellement disponibles sur le marché.

Les tarifs peuvent évoluer en raison de la tarification dynamique et de la variation de la demande.

Classement Match (Date) Lieu Fourchette de prix moyenne Billets N° 1 Paraguay - Australie (18 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 140 $ Billets N° 2 Arabie saoudite - Cap-Vert (26 juin) NRG Stadium (Houston) À partir de 163 $. Billets N° 3 Autriche vs Jordanie (16 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 177 $. Billets N° 4 Jordanie - Algérie (22 juin) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 182 $. Billets N° 5 Autriche - Algérie (27 juin) Arrowhead Stadium (Kansas City) À partir de 192 $. Billets N° 6 Ouzbékistan - RD Congo (23 juin) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) À partir de 196 $. Billets N° 7 Bosnie-Herzégovine - Qatar (24 juin) Lumen Field (Seattle) À partir de 213 $. Billets N° 8 Côte d’Ivoire – Curaçao (25 juin) Lincoln Financial Field (Philadelphie) À partir de 225 $. Billets N° 9 République tchèque - Afrique du Sud (18 juin) Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) À partir de 226 $. Billets N° 10 Égypte vs Iran (26 juin) Lumen Field (Seattle) 250 $+ Billets

À noter : les prix des billets fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement indique les tarifs les plus élevés référencés publiquement au moment de la rédaction et pourrait évoluer à mesure que le tournoi approche.

Quelles sont les équipes les moins onéreuses à suivre lors de la Coupe du monde 2026 ?

Les prix moyens des billets varient actuellement considérablement d’une sélection à l’autre.

Cette disparité s’explique par plusieurs facteurs : la prime accordée au pays hôte, la tarification basée sur le marché et le lieu du match.

Les sélections suivantes figurent à deux reprises dans le top 10 des rencontres aux billets les moins onéreux :

Pays-Bas

Contrairement aux attentes, assister à la rencontre d’une grande nation européenne n’oblige pas toujours à débourser une fortune. Finalistes malheureux à trois reprises dans l’histoire de la compétition, les Néerlandais proposent pourtant des places à des tarifs très abordables pour leurs trois matchs de groupe.

Les rencontres des Néerlandais contre le Japon, la Tunisie et une sélection européenne encore inconnue (Ukraine, Suède, Pologne ou Albanie) se disputeront dans de grands stades américains, ce qui contribue à maintenir des tarifs abordables.

Sur le papier, ces affiches ne font pas la une des journaux, contrairement à d’autres rencontres de la phase de groupes. À titre de comparaison, les matchs mettant en vedette Lionel Messi (Argentine) ou Cristiano Ronaldo (Portugal), qui disputent probablement leur dernière Coupe du monde, voient leurs tarifs s’envoler.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Dimanche 14 juin Pays-Bas – Japon (15 h CT) AT&T Stadium (Arlington) 295 $ Billets Samedi 20 juin Pays-Bas - Suède (12 h, heure centrale) NRG Stadium (Houston) 320 $ Billets Jeudi 25 juin Tunisie - Pays-Bas (18 h, heure centrale) Stade Arrowhead (Kansas City) 280 $ Billets

Algérie

L’Algérie, qui pourrait disputer cet été sa cinquième Coupe du monde, n’a plus franchi le premier tour depuis 2014. Le prix moyen des places s’établit autour de 300 $.

Les Fennecs entameront leur parcours face à l’Argentine, championne en titre, à l’Arrowhead Stadium, et la demande de places est à la hauteur de l’attrait pour Messi et sa bande.

La demande baisse ensuite pour les rencontres face à la Jordanie et l’Autriche, programmées à Santa Clara puis à Kansas City.

Les supporters des Desert Warriors qui n’ont pas pu obtenir de billets pour le match d’ouverture disposent ainsi d’une occasion idéale de voir leur équipe en action à moindre coût.

Date Calendrier Lieu Prix moyen Billets Mardi 16 juin Argentine vs Algérie (20 h, heure centrale) Arrowhead Stadium (Kansas City) 360 $ Billets Lundi 22 juin Jordanie - Algérie (20 h, heure du Pacifique) Levi’s Stadium (Santa Clara) À partir de 220 $. Billets Samedi 27 juin Algérie - Autriche (21h, HE) Arrowhead Stadium (Kansas City) 240 $ Billets

Parmi les autres sélections dont le prix moyen des billets pour la Coupe du monde est particulièrement bas, on note :

Cap-Vert

Tunisie

L’Arabie saoudite

Curaçao

L’Égypte

Nouvelle-Zélande

Quels sont les tarifs pour la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs des billets pour la Coupe du monde 2026 varient considérablement.

En raison de la tarification dynamique, la FIFA a précédemment annoncé que les billets pour certains des premiers matchs de la phase de groupes seraient proposés à partir de 60 dollars, mais que leur prix pourrait grimper jusqu’à 6 730 dollars pour la finale. Les tarifs sont susceptibles de fluctuer au fil des différentes phases de mise en vente.

Phase Fourchette de prix des billets Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ Phase de groupes (matchs des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ Seizièmes de finale 105 $ - 750 $ Huitièmes de finale 170 $ - 980 $ Quarts de finale 275 $ - 1 775 $ Demi-finales 420 € – 3 295 € Finale 2 030 $ – 7 875 $

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, le nombre de places encore disponibles en vente directe est désormais historiquement bas.

Voici ce que vous devez retenir :

La phase de vente de dernière minute est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours ; elle a commencé le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il n’y a pas de tirage au sort : les billets sont attribués selon la règle du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la toute dernière opportunité d’acquérir des places officielles directement auprès de la FIFA. La plateforme officielle de revente de la FIFA est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche.

est également ouverte ; il s’agit du seul site agréé où les supporters peuvent acheter ou vendre des billets vérifiés à des prix encadrés, à mesure que le tournoi approche. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente comme StubHub pour dénicher des places de dernière minute, tout en veillant à consulter les conditions générales de vente avant toute transaction.

Est-il encore possible d’obtenir des places pour la Coupe du monde 2026 via la revente ?

Pour revendre ou échanger vos places de manière sécurisée, utilisez la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que le service d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservé aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places sont libérées de façon ponctuelle, surtout juste avant les matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à valider votre panier aussitôt et gardez vos moyens de paiement sous la main.

Les plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs seront disputés en 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera coorganisée par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Où se dérouleront les rencontres de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

Annoncées en juin 2022, ces seize villes – deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis – accueilleront les rencontres dans les stades suivants :