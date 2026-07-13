Le coup d’envoi de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026 a officiellement été donné en Amérique du Nord, promettant des rencontres à haut risque aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Sans surprise, la demande de billets a atteint des sommets, surtout pour les affiches de prestige et les rencontres impliquant les pays hôtes.

GOAL vous guide pas à pas pour obtenir les dernières informations sur les billets, y compris les rares places encore disponibles à prix abordable.

Combien coûtent les billets pour la Coupe du monde actuellement ?

D’après les annonces de revente actuelles, les premières estimations de prix de la FIFA et les tarifs les plus bas disponibles au public, voici les billets pour la Coupe du monde 2026 les moins chers actuellement sur le marché.

Les tarifs peuvent fluctuer en raison de la tarification dynamique et de l’évolution de la demande.

Remarque : les tarifs fluctuent régulièrement en raison de la tarification dynamique et de la demande sur le marché de la revente. Ce classement reflète les prix les plus élevés publiquement référencés au moment de la rédaction et est susceptible d’évoluer à l’approche du tournoi.

Quels sont les tarifs de la Coupe du monde 2026 ?

Les tarifs varient considérablement selon le match et la catégorie de places.

La FIFA a annoncé un système de tarification dynamique : les places de la phase de groupes débuteront à 60 $, mais le prix de la finale pourrait atteindre 6 730 $. Les tarifs varieront selon les différentes phases de vente.

Phase Fourchette de prix des billets Prix moyens de revente Phase de groupes (hors pays hôte) 60 $ - 620 $ 150 $ – 850 $ Phase de groupes (rencontres des États-Unis, du Canada et du Mexique) 75 $ – 2 735 $ 400 $ – 3 200 $ Seizièmes de finale 105–750 € 250 $ – 1 100 $ Huitièmes de finale 170 – 980 € 380 € – 1 600 € Quarts de finale 275 – 1 775 € 650 $ - 2 900 $ Demi-finales 420 – 3 295 € 1 100 $ - 5 200 $ Finale 2 030 – 7 875 € 4 200 $ – 14 500 $+

Comment obtenir des billets pour la Coupe du monde 2026

À ce jour, les principales loteries officielles de billets pour la Coupe du monde (notamment la prévente Visa, le tirage au sort anticipé et le tirage au sort aléatoire post-tirage) sont officiellement terminées.

Avec plus de 500 millions de demandes déjà traitées, la disponibilité des places en vente directe est désormais au plus bas.

Voici l’essentiel en bref :

La phase de vente de dernière minute est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA.

est en cours depuis le 1er avril. Contrairement aux étapes précédentes, il ne s’agit pas d’une loterie : les billets sont attribués selon le principe du « premier arrivé, premier servi », avec une confirmation immédiate. Il s’agit de la dernière chance d’acheter des places officielles directement auprès de la FIFA. La place de marché officielle de revente de la FIFA est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi.

est également ouverte. Cette plateforme est désormais le principal site agréé permettant aux supporters d’acheter et de vendre des billets vérifiés à des prix réglementés à l’approche du tournoi. Les supporters peuvent aussi se tourner vers des plateformes de revente telles que StubHub pour dénicher des places de dernière minute. Vérifiez toujours les conditions générales de vente du site avant d’acheter.

Peut-on encore obtenir des billets de revente pour la Coupe du monde 2026 ?

Pour revendre ou échanger vos places en toute sécurité, utilisez la plateforme officielle de la FIFA, ouverte depuis octobre et accessible via FIFA.com/tickets.

La plateforme de revente est ouverte aux résidents canadiens, américains et internationaux, tandis que la plateforme d’échange (Mercado de Intercambio de la FIFA) est réservée aux résidents mexicains.

Attention toutefois : l’offre y est souvent limitée et les places apparaissent de façon sporadique, généralement à l’approche des matchs. Pour maximiser vos chances, connectez-vous régulièrement, soyez prêt à agir vite et gardez vos moyens de paiement à portée de main.

Les plateformes de revente telles que StubHub proposeront également des billets pour la Coupe du monde 2026.

Quand aura lieu la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

La Coupe du monde de la FIFA 2026 se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026 dans 16 villes hôtes réparties au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

Au total, 104 matchs se dérouleront sur 34 jours à travers l’Amérique du Nord. Pour la première fois, la compétition réunira 48 équipes et sera organisée conjointement par trois nations.

Les villes hôtes de la Coupe du monde de la FIFA 2026 sont les suivantes :

Canada : Toronto et Vancouver

Toronto et Vancouver Mexique : Guadalajara, Mexico et Monterrey

Guadalajara, Mexico et Monterrey États-Unis : Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, East Rutherford (New Jersey), Philadelphie, San Francisco et Seattle.

Quels sont les stades de la Coupe du monde de la FIFA 2026 ?

En juin 2022, la FIFA a officiellement dévoilé les seize villes hôtes de la Coupe du monde 2026 : deux au Canada, trois au Mexique et onze aux États-Unis. Retrouvez ci-dessous la liste des villes et des stades qui accueilleront la compétition :