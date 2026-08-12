Billets de la Women’s Super League 2026-2027 : prix des billets de la WSL, hospitalité et informations sur les abonnements saisonniers

Avec des affluences record dans le tournoi et une audience mondiale dépassant les 400 millions, l’impact du football féminin s’est directement répercuté sur le championnat national.

Alors que la saison 2026/27 de la Barclays Women’s Super League (WSL) débute, l’intérêt des supporters et les affluences dans les stades n’ont jamais été aussi élevés.

Laissez GOAL vous expliquer comment obtenir des billets pour les matches de WSL de la saison 2026/27, notamment où les acheter et quels sont les prix estimés.

Comment acheter des billets pour les matches de Women’s Super League (WSL) ?

La méthode la plus fiable et la plus économique pour acheter des billets de WSL consiste à passer directement par les portails officiels de billetterie des clubs.

Il est fortement recommandé de consulter régulièrement les sites des clubs pour suivre les périodes de mise en vente et les ouvertures liées aux adhésions.

Des billets à l’unité et des abonnements de saison sont facilement disponibles pour la plupart des clubs de WSL, même s’il est essentiel d’acheter tôt pour les affiches, les derbies locaux et les matches impliquant des prétendants au titre.

Les principales initiatives dans les stades continuent d’améliorer l’expérience les jours de match pour la campagne 2026/27 :

Arsenal Women : dispute 100 % de ses 13 matches à domicile de WSL à l’Emirates Stadium, avec des billets à l’unité ainsi que des packs multi-matches.

dispute 100 % de ses 13 matches à domicile de WSL à l’Emirates Stadium, avec des billets à l’unité ainsi que des packs multi-matches. Everton Women : dispute ses matches à domicile de WSL dans le stade historique de Goodison Park, créant une affiche permanente de premier plan sur le Merseyside.

dispute ses matches à domicile de WSL dans le stade historique de Goodison Park, créant une affiche permanente de premier plan sur le Merseyside. Chelsea Women : accueille les grandes affiches à Stamford Bridge, en plus de certaines rencontres à Kingsmeadow.

accueille les grandes affiches à Stamford Bridge, en plus de certaines rencontres à Kingsmeadow. Liverpool Women : organise les grandes affiches de championnat à Anfield.

Si les contingents officiels des clubs sont épuisés, des plateformes de revente secondaires comme StubHub proposent des options de revente entre supporters pour les rencontres les plus demandées. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets pour les matches de Women’s Super League ?

Découvrez les prix moyens des abonnements adultes et des billets les jours de match pour la prochaine saison 2025/26 :

Club Abonnement Billet de match Arsenal 140 £ – 360 £ 13,50 £ – 90 £ Aston Villa 80 £ – 110 £ 10 £ – 20 £ Birmingham City 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ – 120 £ 10 £ – 18 £ Charlton Athletic 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Chelsea 70 £ – 130 £ 12 £ – 40 £ Crystal Palace 80 £ – 100 £ 10 £ – 18 £ Everton 100 £ – 120 £ 10 £ – 20 £ Liverpool 75 £ – 100 £ 10 £ – 25 £ London City Lionesses 85 £ – 110 £ 10 £ – 18 £ Manchester City 85 £ – 105 £ 14 £ – 35 £ Manchester United 85 £ – 110 £ 12 £ – 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ – 125 £ 10 £ – 22 £ West Ham United 75 £ – 90 £ 10 £ – 18 £

Comment regarder ou suivre en streaming les matches de Women’s Super League ?

La nouvelle campagne de WSL sera la première d’un nouvel accord de diffusion de cinq ans partagé entre Sky Sports et la BBC, conclu en octobre dernier. Il est entendu que Sky diffusera 90 % des matches en direct.

Vous pouvez également suivre toute l’action en streaming sur NOW et l’application Sky Sports. NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sports+ de Sky, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, ce qui permet aux clients de s’inscrire et de regarder instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent également accès à tous les flux en direct Sky Sports+, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à certaines rediffusions et certains temps forts à la demande pendant la durée de votre abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes : abonnement économique de 6 mois (26 £ par mois, engagement minimum de 6 mois) et abonnement journalier (14,99 £, paiement unique). Votre abonnement journalier NOW Sports commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures. Abonnement mensuel flexible (29,99 £ par mois, pendant 6 mois). Vous pouvez annuler à tout moment.

Passer en revue les informations de billetterie du football féminin de l’élite montre la croissance commerciale rapide et la popularité grandissante du championnat national. Si vous prévoyez de placer des paris sur le tableau final ou des pronostics de match, profiter des offres de bienvenue vous donne un excellent matelas de départ. Lisez notre analyse d’expert pour découvrir les bonus débloqués avec notre code promo megapari.