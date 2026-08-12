Avec des affluences records pour le tournoi et des audiences mondiales dépassant les 400 millions, l’impact du football féminin s’est directement répercuté sur le championnat national.

Alors que la saison 2026/27 de la Barclays Women’s Super League (WSL) débute, l’intérêt des supporters et l’affluence dans les stades n’ont jamais été aussi élevés.

GOAL vous explique comment obtenir des billets pour les matches de WSL de la saison 2026/27, notamment où les acheter et à quels prix approximatifs.

Comment acheter des billets pour les matches de Women’s Super League (WSL) ?

La méthode la plus fiable et la plus avantageuse pour acheter des billets de WSL consiste à passer directement par les plateformes officielles de billetterie des clubs.

Il est fortement recommandé de consulter régulièrement les sites des clubs pour suivre les périodes de mise en vente et les mises à disposition liées aux adhésions.

Des billets à l’unité et des abonnements de saison sont facilement disponibles pour la plupart des clubs de WSL, mais il est essentiel d’acheter tôt pour les affiches majeures, les derbies locaux et les matches impliquant des prétendants au titre.

Plusieurs initiatives dans les stades continuent d’améliorer l’expérience les jours de match pour la campagne 2026/27 :

Arsenal Women : disputera 100 % de ses 13 matches à domicile de WSL à l’Emirates Stadium, avec des billets à l’unité ainsi que des offres groupées sur plusieurs matches.

disputera 100 % de ses 13 matches à domicile de WSL à l’Emirates Stadium, avec des billets à l’unité ainsi que des offres groupées sur plusieurs matches. Everton Women : disputera ses matches de WSL à domicile dans le mythique Goodison Park, créant un domicile de référence permanent sur le Merseyside.

disputera ses matches de WSL à domicile dans le mythique Goodison Park, créant un domicile de référence permanent sur le Merseyside. Chelsea Women : accueillera les grandes affiches à Stamford Bridge, en plus de certaines rencontres à Kingsmeadow.

accueillera les grandes affiches à Stamford Bridge, en plus de certaines rencontres à Kingsmeadow. Liverpool Women : organisera les grandes affiches de championnat à Anfield.

Si les quotas officiels des clubs sont épuisés, des plateformes de revente secondaire comme StubHub proposent des options de revente entre supporters pour les rencontres les plus demandées. Assurez-vous de vérifier les conditions générales du site sur lequel vous achetez.

Combien coûtent les billets pour les matches de Women’s Super League ?

Découvrez les prix moyens des abonnements adultes et des billets de match pour la saison 2025/26 à venir :

Club Abonnement Billet de match Arsenal 140 £ – 360 £ 13,50 £ – 90 £ Aston Villa 80 £ – 110 £ 10 £ – 20 £ Birmingham City 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Brighton & Hove Albion 95 £ – 120 £ 10 £ – 18 £ Charlton Athletic 75 £ – 95 £ 10 £ – 15 £ Chelsea 70 £ – 130 £ 12 £ – 40 £ Crystal Palace 80 £ – 100 £ 10 £ – 18 £ Everton 100 £ – 120 £ 10 £ – 20 £ Liverpool 75 £ – 100 £ 10 £ – 25 £ London City Lionesses 85 £ – 110 £ 10 £ – 18 £ Manchester City 85 £ – 105 £ 14 £ – 35 £ Manchester United 85 £ – 110 £ 12 £ – 25 £ Tottenham Hotspur 90 £ – 125 £ 10 £ – 22 £ West Ham United 75 £ – 90 £ 10 £ – 18 £

Comment puis-je regarder ou suivre en streaming les matches de Women’s Super League ?

La nouvelle saison de WSL sera la première d’un nouveau contrat de diffusion de cinq ans partagé entre Sky Sports et la BBC, conclu en octobre dernier. Il est entendu que Sky diffusera 90 % des matches en direct.

Vous pouvez également suivre toute l’action sur NOW et l’application Sky Sports. NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sports+ de Sky, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, ce qui permet aux clients de s’inscrire et de regarder immédiatement sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent également aux clients accès à tous les flux en direct de Sky Sports+, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à certaines rediffusions et temps forts à la demande pendant votre période d’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes : abonnement économique de 6 mois (26 £ par mois, engagement minimum de 6 mois) et abonnement à la journée (14,99 £, paiement unique). Votre abonnement NOW Sports à la journée commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures. Abonnement mensuel flexible (29,99 £ par mois, pendant 6 mois). Vous pouvez résilier à tout moment.