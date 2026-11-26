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Manuel Neuer aurait effectué plusieurs voyages avec une femme de 23 ans dans les mois qui ont suivi la naissance de son deuxième enfant. Selon BILD, il s’agirait de sa kinésithérapeute. Le gardien du Bayern Munich a récemment été aperçu avec elle au Brésil. Tous deux auraient également séjourné ensemble en Sicile auparavant.

Neuer a séjourné avec cette femme dans un complexe hôtelier de luxe près de Rio de Janeiro. Des images les montrant ensemble sur un scooter ont fait leur apparition plus tôt cette semaine. Selon BILD, ils ont passé plusieurs jours ensemble au Brésil.

Ce ne serait pas leur premier voyage ensemble. Neuer et cette femme auraient également séjourné en Sicile fin septembre et début octobre. BILD cite une photo publiée sur Facebook le 2 octobre par une personne travaillant dans un centre de fitness à Pachino, en Sicile.

Le moment de ces voyages interpelle. Neuer et sa femme Anika ont accueilli leur deuxième enfant, un garçon, fin août. Le couple avait déjà un fils, Luca, né en mars 2024. BILD a rapporté plus tôt ce mois-ci que leur mariage avait depuis pris fin.

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Selon BILD, Neuer aurait annoncé à sa femme, quelques jours après la naissance de leur deuxième enfant, qu’il ne souhaitait pas poursuivre leur mariage. Ni le gardien ni Anika n’ont donné davantage d’explications sur leur séparation.

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Le journal sportif allemand écrit que la femme de 23 ans est la kinésithérapeute de Neuer et que leur relation pourrait dépasser le cadre professionnel. Rien ne prouve toutefois, à ce stade, l’existence d’une liaison. L’identité de cette femme n’a pas non plus été officiellement révélée.

Neuer et Anika n’ont pas encore réagi à ces informations. Le Bayern Munich ne s’est pas non plus exprimé sur les rumeurs concernant la femme qui accompagnait le gardien lors de ses voyages.

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Le voyage au Brésil a eu lieu alors que Neuer se remettait d’une blessure. Le 7 novembre, face au FSV Mainz 05, le gardien a subi une déchirure partielle d’un tendon du pied droit.

Le Bayern l’a autorisé à poursuivre temporairement sa rééducation hors de Munich. Le directeur sportif Max Eberl a indiqué que Neuer pouvait prendre une semaine de repos, car il devait consacrer davantage de temps à sa récupération pendant la trêve hivernale.