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Siep Engelen

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Bilan des Pays-Bas : Jan Paul van Hecke s'est distingué contre la Tunisie, une seule note insuffisante

Coupe du monde
Pays-Bas
Tunisie

Dans la nuit de jeudi à vendredi, la sélection néerlandaise a validé sa première place dans le groupe F de la Coupe du monde. Grâce à un départ fulgurant, les Oranje ont facilement dominé la Tunisie : 1-3. Voetbalzone attribue une note à chaque joueur ayant passé au moins 45 minutes sur la pelouse. 

Les Oranje ont d’ailleurs commencé le match en fanfare, menant 0-2 après seulement sept minutes. Comme face à la Suède, Brian Brobbey s’est mis en évidence : sa présence a contraint Ellyes Skhiri à marquer contre son camp, avant que l’attaquant ne double la mise quelques instants plus tard. 

Puis le niveau des Néerlandais est rapidement retombé : l’équipe s’est contentée de son avance et a considérablement levé le pied. Sans conséquence avant la mi-temps, cette gestion trop prudente a fini par coûter cher après la pause. Une nouvelle fois, le but est intervenu sur corner : Tijjani Reijnders, déjà peu en vue, a été facilement dominé dans les airs par Hazem Mastouri. 

Heureusement, Jan Paul van Hecke, l’un des meilleurs joueurs oranges de la soirée, a rapidement remis les pendules à l’heure. Sur corner, le défenseur a prolongé le ballon d’une tête décisive, imparable pour la défense tunisienne. Il s’agissait de son premier but en sélection. Grâce à cette victoire 3-1, les hommes de Ronald Koeman ont pu gérer la fin de rencontre avec sérénité. 

Les notes des Oranje : 

Bart Verbruggen 6

Denzel Dumfries 7

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6

Nathan Aké 6

Frenkie de Jong 6,5

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5

Donyell Malen 6,5

Brian Brobbey 7

Cody Gakpo 5,5

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