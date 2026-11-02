Le rideau est tombé sur les rencontres de la neuvième journée de la Joy League Elite des moins de 21 ans, pour la saison sportive 2026-2027, après la tenue des matchs les dimanche et lundi 1er et 2 novembre, avec le report de la confrontation entre Al-Tadamon et Al-Hilal.

La journée a été marquée par un match nul spectaculaire dans le derby de Djeddah, un retour en force d'Al-Najma face à Al-Qadsiah, ainsi que des victoires importantes d'Al-Nassr et d'Al-Taawoun, tandis que les matchs ont offert une importante moisson de buts et de cartons rouges.

Moussa Adam sauve Al-Ahli de la défaite dans le derby

Al-Ittihad était tout proche de remporter le derby de Djeddah face à Al-Ahli, après avoir ouvert le score par Abdelaziz Al-Chammari à la 17e minute, et avoir conservé son avantage jusque dans le temps additionnel, avant que Moussa Adam ne surgisse pour inscrire le but de l'égalisation à la 90e+4.

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Avec ce résultat, Al-Ahli a conservé son retard de quatre points sur Al-Ittihad, le leader, après avoir porté son total à 18 points à la deuxième place, restant ainsi dans la course au sommet sans laisser son rival creuser l'écart.

Al-Nassr et Al-Taawoun décrochent les trois points

Al-Nassr a poursuivi sa série de bons résultats, en s'imposant face à Al-Khaleej sur le score de deux buts à zéro, signés Abderrahmane Al-Anzi aux 18e et 45e minutes, offrant à son équipe une victoire importante dans le parcours de la compétition.

Al-Taawoun a profité des faux pas d'Al-Ittihad et d'Al-Ahli, en revenant du stade Al-Watan avec une victoire 2-0, inscrite par Abdelmajid Al-Chérif à la 1re et à la 28e minute, consolidant sa position à la troisième place et réduisant l'écart avec les équipes de tête.

La remontada d'Al-Najma aggrave les plaies d'Al-Qadsiah

La confrontation entre Al-Qadsiah et Al-Najma a offert l'un des retours les plus marquants de la journée, après que l'équipe recevante a pris l'avantage grâce à un doublé de Mohannad Al-Jizani aux 3e et 26e minutes, mais Al-Najma a renversé le score en seconde période.

Jathoub Al-Dhafiri a inscrit le but réduisant l'écart à la 50e minute, avant que Ronald Viscaino ne marque un doublé aux 65e et 87e minutes, menant Al-Najma à une victoire 3-2 et aggravant les difficultés d'Al-Qadsiah après une nouvelle défaite.

Dans les autres rencontres, Damac s'est imposé face à Al-Akhdoud 3-2, Al-Wehda face à Al-Orobah 1-0, Al-Ittifaq face à Al-Ansar 2-1, Al-Fateh face à Al-Faisaly sur le score net de trois buts à zéro, et Al-Riyadh face à Al-Hazem 1-0, tandis qu'Al-Jabalain et Neom ont fait match nul et vierge, et qu'Al-Feiha et Al-Kholood se sont quittés sur le score de 3-2.

29 buts et 9 expulsions au cours de la journée

Sur le plan statistique, la journée a été marquée par 29 buts inscrits lors de 11 matchs, soit une moyenne de 2,6 buts par rencontre, contre 36 buts lors de la huitième journée au cours de laquelle 12 matchs avaient été disputés.

Trois confrontations sont arrivées en tête des rencontres les plus prolifiques avec cinq buts chacune : la victoire de Damac sur Al-Akhdoud, le succès d'Al-Najma sur Al-Qadsiah et la victoire d'Al-Feiha sur Al-Kholood.

Côté cartons, les arbitres ont brandi 52 cartons jaunes, en plus de 9 cartons rouges, faisant de cette journée celle au plus grand nombre d'expulsions dans la compétition jusqu'à présent.