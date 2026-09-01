La deuxième journée du championnat « Jawy » d'élite des moins de 21 ans a été riche en émotions, puisque les 11 matches disputés se sont soldés par 26 buts inscrits, soit une moyenne d'environ 2,4 buts par rencontre, dans un contexte marqué par l'éclat de plusieurs jeunes talents et par les premiers indices d'une compétition brûlante dans la course au meilleur buteur.

Mohammed Al-Issa, attaquant d'Al-Ettifaq, a été la vedette individuelle la plus en vue de cette journée, après avoir continué de faire trembler les filets en inscrivant un nouveau but lors de la victoire de son équipe face à Damac (2-0). Il porte ainsi son total à 5 buts et trône en tête du classement des buteurs de la compétition, après un démarrage tonitruant marqué par un super-hat-trick lors de la première journée.

Al-Faisaly et Al-Nassr : doublés et débuts en fanfare

Al-Faisaly a poursuivi ses prestations remarquables en s'imposant largement face à Al-Akhdoud sur le score de trois buts à zéro. Dayo Osho a été l'un des grands acteurs de la rencontre, après avoir inscrit un doublé pour mener son équipe vers une nouvelle victoire et confirmer sa présence parmi les noms marquants du tournoi.

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En face, Al-Nassr a livré l'une des prestations les plus abouties de la journée en balayant Al-Jabalain sur un score sans appel de quatre buts à zéro. Saad Haqawi a inscrit un doublé au cours de la rencontre, tandis que Turki Al-Ghamil a continué de marquer pour la deuxième journée consécutive, préservant ainsi son solide début offensif avec l'équipe.

8 équipes conservent leur cage inviolée

La deuxième journée a été marquée par la nette supériorité de certaines équipes sur le plan défensif, puisque 8 clubs sont parvenus à terminer avec une cage inviolée : Al-Faisaly face à Al-Akhdoud, Al-Feiha face à Al-Ansar, Al-Ittihad face à Al-Tadhamon, Al-Hilal face à Al-Kholood, Al-Ettifaq face à Damac, Al-Taawoun face à Al-Orobah, Al-Nassr face à Al-Jabalain et Al-Khaleej face à Al-Wehda.

Ces chiffres révèlent un équilibre manifeste entre puissance offensive et solidité défensive, d'autant plus qu'un certain nombre d'équipes ont réussi à conjuguer inscription de buts et cage inviolée sans encaisser le moindre but, ce qui leur offre un départ solide dans la course au titre.

Al-Riyadh, auteur de la plus forte victoire offensive

Sur le plan des résultats, Al-Nassr et Al-Riyadh figurent parmi les équipes les plus prolifiques de la journée, chacune ayant inscrit 4 buts : le « club mondial » l'a emporté face à Al-Jabalain 4-0, tandis qu'Al-Riyadh a dominé Al-Qadisiyah sur le score de 3-1, alors qu'Al-Faisaly a marqué 3 buts face à Al-Akhdoud.

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La journée a également été marquée par la victoire d'Al-Ahli face à Al-Fateh sur le score de 2-1, celle d'Al-Taawoun face à Al-Orobah sur un but à zéro, tandis qu'Al-Najma a fait match nul face à Neom (1-1), et qu'Al-Ittihad a battu Al-Tadhamon, Al-Hilal a battu Al-Kholood, Al-Ettifaq a battu Damac, Al-Feiha a battu Al-Ansar et Al-Khaleej a battu Al-Wehda.

La deuxième journée a été riche en victoires, puisque 10 matches se sont achevés sur le succès de l'une des deux équipes, contre un seul match nul, alors que la rencontre entre Al-Hazm et Al-Watan a été reportée, cette dernière restant en dehors du bilan de la journée jusqu'à la fixation d'une nouvelle date.

Au terme de la deuxième journée, tous les regards se tournent vers la course au meilleur buteur, dominée par Mohammed Al-Issa avec 5 buts, tandis que plusieurs autres talents continuent d'afficher des niveaux remarquables, au premier rang desquels Dayo Osho, Saad Haqawi et Turki Al-Ghamil. Ces premières confrontations confirment que la deuxième édition du championnat « Jawy » d'élite regorge de noms capables de façonner l'avenir du football saoudien.