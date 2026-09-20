Le rideau est tombé sur les rencontres de la cinquième journée de la Ligue Jawwy Elite des moins de 21 ans, une journée qui a été le théâtre de nombreux événements marquants, à commencer par l'accession d'Al-Ittihad en tête du classement, en passant par des matchs riches en buts, jusqu'aux performances individuelles de plusieurs joueurs qui se sont imposés avec force.

Al-Ittihad a réussi à consolider sa position au sommet après être revenu d'Al-Majma'ah avec une victoire importante face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, portant son total à 13 points, soit deux points d'avance sur Al-Ahli, tandis qu'Al-Fateh a profité du match nul entre Al-Ahli et Al-Qadsiah pour monter à la deuxième place avec 12 points.

Al-Ittihad seul en tête, Al-Fateh se rapproche

Al-Ittihad a poursuivi ses prestations solides dans le championnat, en signant sa quatrième victoire pour un seul match nul, restant ainsi invaincu après cinq journées et occupant seul la tête du classement avec 13 points.

La victoire du Doyen face à Al-Faisaly sur le score de 3-1 est venue confirmer la force de son entame de saison, après avoir réussi à s'imposer dans une nouvelle rencontre à l'extérieur et à conserver sa position en tête du classement.

En revanche, Al-Fateh a exploité le faux pas d'Al-Ahli et d'Al-Qadsiah, qui ont fait match nul 2-2, et a décroché une précieuse victoire face à Al-Orobah sur un but à zéro, portant son total à 12 points et grimpant à la deuxième place, à un point d'Al-Ahli, qui compte 11 points.

Quant à Al-Ahli, il a perdu deux points après s'être contenté d'un match nul 2-2 face à Al-Qadsiah, un résultat qui l'a éloigné de la tête du classement et a offert à ses concurrents l'occasion de réduire l'écart avec lui.

Al-Taawoun et Al-Riyadh : 7 buts dans un seul match

La rencontre entre Al-Taawoun et Al-Riyadh a été la plus prolifique en buts de la cinquième journée, s'étant achevée sur une victoire d'Al-Riyadh sur le score de 4-3, dans un match qui a vu la marque de sept buts au total.

Le match a connu des retournements offensifs manifestes de la part des deux équipes, Al-Riyadh ayant réussi à décrocher les trois points malgré trois buts encaissés, pour sortir avec une précieuse victoire dans l'une des rencontres les plus palpitantes de la journée.

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Pour le reste des résultats, Al-Khouloud a battu Al-Ettifaq 3-1, et Neom s'est imposé face à Al-Khaleej sur un but à zéro, tandis qu'Al-Nassr a dominé Damac sur un but sans réplique, et Al-Watan a fait de même face à Al-Akhdoud sur le même score, alors qu'Al-Fateh a remporté sa rencontre face à Al-Orobah sur un but à zéro.

La journée a également été marquée par le match nul et vierge entre Al-Ansar et Al-Wahda, ainsi que par le 3-3 entre Al-Hilal et Al-Jabalain, tandis qu'Al-Fayha a signé la plus large victoire de la journée après avoir écrasé Al-Najma sur un quadruplé sans réplique, et Al-Ahli a fait match nul avec Al-Qadsiah 2-2.

8 cages inviolées, Al-Fayha auteur de la performance la plus marquante

Huit équipes ont conservé leur cage inviolée lors de la cinquième journée, Al-Fayha, Al-Fateh, Al-Watan, Al-Nassr, Neom, Al-Wahda et Al-Ansar, aux côtés d'une autre équipe selon les résultats de la journée, ayant réussi à ne pas encaisser de but.

Al-Fayha a été l'auteur de la performance offensive la plus marquante parmi les équipes ayant préservé leur cage inviolée, après avoir inscrit quatre buts au total face à Al-Najma, terminant le match sur une large victoire 4-0.

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En revanche, Al-Fateh, Al-Nassr, Neom et Al-Watan se sont contentés d'un seul but pour remporter leurs matchs, tandis que la rencontre entre Al-Wahda et Al-Ansar s'est achevée sur un match nul et vierge, cette journée confirmant que la solidité défensive était bien présente dans plusieurs des rencontres.

Le match entre Al-Hilal et Al-Jabalain a par ailleurs constitué une exception manifeste à ce tableau, les filets ayant tremblé à six reprises dans une rencontre conclue sur un match nul 3-3, chaque équipe repartant avec un point.

Al-Ghamdi vole la vedette, et trois doublés

Ammar Al-Ghamdi a été le nom le plus en vue de la cinquième journée, après avoir mené Al-Ittihad à la victoire face à Al-Faisaly sur le score de 3-1, inscrivant les trois buts à lui seul, pour être le seul joueur à avoir réussi un triplé au cours de la journée.

Al-Ghamdi a porté son total à 6 buts dans le championnat après ce triplé, montant à la deuxième place de la liste des buteurs, derrière Mohammed Al-Issa, la star d'Al-Ettifaq, avec un seul but d'écart.

Al-Ghamdi n'a pas été le seul joueur à briller offensivement, puisque la journée a vu la réalisation de trois doublés, signés par Abdulmajeed Al-Sharif, joueur d'Al-Taawoun, Daniel Al-Habib, joueur d'Al-Fayha, et Cabiro Salisu, joueur d'Al-Jabalain.

Ainsi, le rideau est tombé sur une cinquième journée riche en chiffres et en moments marquants, mais l'événement le plus notable est demeuré la position de leader d'Al-Ittihad, devenue plus nette, aux côtés du triplé qui a valu à Ammar Al-Ghamdi le titre d'homme de la journée et a enflammé la course en tête du classement des buteurs en ce début de saison.