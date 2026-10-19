La septième journée de la Saudi Joy Elite League des moins de 21 ans a offert beaucoup de suspense, avec 9 confrontations aux résultats variés, entre victoires difficiles et abondance de matchs nuls, tandis qu'Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Tadhamun ont attiré les regards sur le plan offensif. Trois joueurs ont inscrit des doublés remarqués, en tête desquels Louay Al-Obaidi, la star d'Al-Hilal, qui a mené son équipe vers une large victoire face à Al-Feiha.

Au niveau de la course au classement, Al-Ittihad domine la scène avec 19 points, après avoir signé 6 victoires et un match nul sans la moindre défaite. Al-Ahli suit à la deuxième place avec 15 points, devant Al-Hilal et Al-Fateh, à égalité avec 13 points chacun, alors que la concurrence se poursuit entre les équipes de tête et que les points restent serrés dans les places suivantes.

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Résultats de la septième journée : Al-Hilal en démonstration, Al-Ittihad poursuit sur sa lancée

Neom a remporté son duel face à Al-Ettifaq sur le score de 2-1, tandis qu'Al-Hilal a livré une prestation solide face à Al-Feiha, s'imposant sur un net 3-0, alliant efficacité offensive et solidité défensive.

La rencontre entre Al-Ahli et Al-Tadhamun s'est terminée sur un match nul 3-3, l'un des matchs les plus animés et les plus prolifiques de la journée, tandis qu'Al-Nassr et Al-Wehda ont fait match nul 2-2, chaque équipe se contentant d'un point.

Pour le reste des confrontations, Al-Jabalain s'est imposé face à Al-Najma sur un but à zéro, et les matchs entre Al-Khaleej et Al-Khoulood, ainsi qu'entre Al-Hazm et Al-Qadsiah, se sont soldés par un nul vierge.

Al-Riyadh a par ailleurs fait match nul 2-2 avec Al-Faisaly, tandis qu'Al-Ittihad a réussi à battre Al-Taawoun 2-1, consolidant sa place en tête du classement avec 19 points, et poursuivant son parcours sans défaite après sept matchs.

Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Tadhamun : les équipes les plus offensives

Al-Hilal, Al-Ahli et Al-Tadhamun se sont partagé la tête des équipes les plus prolifiques de la journée, chacune ayant inscrit trois buts.

Al-Hilal a su transformer sa supériorité en une victoire nette face à Al-Feiha, tandis que la rencontre entre Al-Ahli et Al-Tadhamun a donné lieu à un échange offensif palpitant qui s'est terminé sur un nul 3-3, les deux équipes repartant avec trois buts chacune sans qu'aucun des deux camps ne parvienne à faire la différence.

Sur le plan défensif, six équipes ont terminé avec une cage inviolée : Al-Hilal face à Al-Feiha, Al-Jabalain face à Al-Najma, Al-Khaleej et Al-Khoulood lors de leur duel direct, ainsi qu'Al-Hazm et Al-Qadsiah lors de leur match qui s'est achevé sans but.

Ces résultats reflètent un contraste évident entre les équipes qui ont réussi à imposer leur domination offensive et celles qui se sont appuyées sur l'organisation défensive pour obtenir des résultats positifs.

Louay Al-Obaidi, star de la journée : trois doublés qui enflamment la concurrence

Louay Al-Obaidi a attiré tous les regards sous le maillot d'Al-Hilal après avoir signé un doublé lors de la victoire 3-0 face à Al-Feiha, devenant ainsi l'une des figures marquantes de la septième journée.

Sa prestation est venue confirmer sa présence offensive parmi les jeunes talents de la Joy Elite League, après avoir contribué efficacement à la victoire confortable de son équipe, alliant la marque de buts et le maintien d'une cage inviolée.

Al-Obaidi n'a toutefois pas été le seul à inscrire deux buts dans un même match, puisque la journée a connu un autre doublé, celui de Battal Al-Harthi avec Al-Riyadh, tandis que Ziyad Al-Shammari a inscrit deux buts pour Al-Tadhamun lors du nul palpitant 3-3 face à Al-Ahli.

Ainsi, la journée a connu trois doublés portant la signature de trois joueurs, signe de l'influence individuelle des talents et de leur capacité à changer le cours des matchs.

Au final, la septième journée a combiné des victoires importantes pour les équipes de tête, des matchs nuls riches en buts, ainsi que des performances individuelles remarquables de plusieurs jeunes joueurs.

Et alors qu'Al-Ittihad continue de dominer le classement avec 19 points, Al-Ahli, Al-Hilal et Al-Fateh guettent les prochaines journées pour poursuivre la traque, tandis que les projecteurs restent braqués sur les talents qui commencent à imposer leur nom dans l'une des plus importantes compétitions des catégories de jeunes en Arabie saoudite.