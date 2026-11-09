La dixième journée de la Joy Elite League U21 a été marquée par une forte concurrence, avec la tenue de 9 matchs répartis sur les journées de samedi, dimanche et lundi, tandis que 3 rencontres ont été reportées à des dates ultérieures. De son côté, Al Ittihad a continué d'imposer sa domination en tête du classement et a préservé son parcours sans défaite.

Les matchs ont vu l'inscription de 26 buts, la rencontre entre Al Tadamon et Al Akhdoud étant la plus prolifique, puisqu'elle s'est achevée sur une victoire d'Al Tadamon sur le score de 3-2. De leur côté, Neom et Al Ittihad ont signé les deux plus larges victoires de la journée, le premier dominant Al Watan 4-0 et le second l'emportant sur Al Ansar sur le même score.

Les résultats de la dixième journée

Le reste des résultats a vu la victoire d'Al Hazm sur Al Khaleej par deux buts à zéro, celle d'Al Hilal sur Damac 2-0 et celle d'Al Ahli sur Al Ettifaq sur le même score, tandis qu'Al Nassr et Al Riyadh ont fait match nul 1-1. Al Fateh s'est par ailleurs imposé face à Al Kholood 3-1, et Al Wahda a décroché une victoire à l'extérieur contre Al Najma par un but à zéro.

Six clubs ont terminé la journée avec une cage inviolée : Al Hazm, Al Hilal, Neom, Al Ittihad, Al Ahli et Al Wahda. Al Ittihad et Neom se sont partagé le titre de meilleure attaque de cette étape, chacun ayant inscrit 4 buts, tandis que la rencontre entre Al Tadamon et Al Akhdoud a été la seule à voir l'inscription de 5 buts.

Al Ittihad conserve seul la tête du classement

Au classement, Al Ittihad a conservé sa première place avec un total de 26 points, après avoir remporté 8 victoires et concédé deux nuls sans la moindre défaite, préservant ainsi son remarquable parcours au terme de 10 journées.

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Al Ahli occupe la deuxième place avec 22 points, soit 4 points de retard sur le leader, tandis qu'Al Fateh se positionne troisième avec 20 points. Al Taawoun et Al Riyadh suivent aux deux places suivantes avec 18 points chacun, puis Al Hilal pointe sixième avec 17 points, devançant Al Ettifaq et Al Feiha, qui comptent 15 points chacun.

Trois matchs reportés lors de la journée

Les matchs de la dixième journée n'ont pas été complets, 3 rencontres ayant été reportées : Al Orobah affrontera Al Qadisiyah le 17 décembre, Al Faisaly rencontrera Al Feiha le lendemain, et le match entre Al Taawoun et Al Jabalain se tiendra samedi.

Les résultats de ces rencontres devraient influer sur la physionomie du classement, notamment en raison de la proximité des points entre plusieurs équipes de la troisième à la septième place, ce qui rend la tenue des matchs reportés déterminante pour dessiner les contours de la compétition lors des prochaines journées.