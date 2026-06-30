L'équipe nationale néerlandaise s'est inclinée face au Maroc aux tirs au but lors des seizièmes de finale de la Coupe du monde. Comme à son habitude, Voetbalzone attribue une note à chaque joueur ayant passé au moins 45 minutes sur la pelouse.

En première période, les Pays-Bas se sont rarement montrés menaçants. Seul Micky van de Ven a contraint Yassine Bounou à une parade sur une frappe lointaine. De l’autre côté, le Maroc s’est créé plusieurs occasions, poussant Bart Verbruggen, l’homme du match, à réaliser deux arrêts face à Achraf Hakimi et Neil El Aynaoui.

En seconde période, il a de nouveau sauvé les siens en repoussant un corner direct. Son plus bel arrêt était toutefois à venir : en prolongation, Verbruggen a maintenu les Oranje dans la partie d’une manière véritablement remarquable. Le gardien a repoussé du genou une frappe de Soufiane Rahimi et était en passe de devenir un héros. Lors de la séance de tirs au but, il n’a toutefois pas pu se distinguer : après avoir repoussé la deuxième tentative de Rahimi, il a malheureusement renvoyé le ballon dans ses propres filets. Malgré cet incident, Verbruggen obtient la note de 8.

Jan Paul van Hecke, déjà en vue lors de la victoire contre la Tunisie (3-1), s’est de nouveau distingué. À l’aise balle au pied, il a aussi tenu son rang défensivement.





Fiche technique des Oranje :

Bart Verbruggen 8

Denzel Dumfries 5

Jan Paul van Hecke 7,5

Virgil van Dijk 6,5

Nathan Aké 4,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 5

Ryan Gravenberch 6,5

Crysencio Summerville 7,5

Brian Brobbey 5

Cody Gakpo 6





Ronald Koeman 2