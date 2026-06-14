Bilan de l’équipe nationale néerlandaise face au Japon : Crysencio Summerville et Frenkie de Jong se distinguent, une note discordante

L’équipe nationale néerlandaise a donné le coup d’envoi de sa Coupe du monde. En match d’ouverture face au Japon, les Oranje ont souvent été bousculés et Ronald Koeman a dû se contenter d’un nul 2-2. Voetbalzone attribue une note à chaque joueur ayant disputé au moins 45 minutes.

La première période a été laborieuse, avec peu d’occasions devant les deux buts. Le seul joueur à s’être distingué est Frenkie de Jong. Le meneur de jeu a pris le contrôle du milieu de terrain, Ryan Gravenberch étant aligné un peu plus haut que d’habitude. De Jong a parfois dicté le rythme en possession, mais il s’est surtout illustré par plusieurs interceptions agressives.

Donyell Malen a certes travaillé dur et s’est montré dangereux à deux reprises face au gardien Zion Suzuki, mais il n’a une nouvelle fois pas vraiment convaincu. « Statique » résume bien le jeu offensif des Oranje, et « ennuyeux » colle malheureusement à l’ensemble de la sélection néerlandaise.

C’est justement le duo le plus en difficulté jusqu’alors qui a permis aux Pays-Bas d’ouvrir le score juste après la pause : Gravenberch a adressé un centre sublime à Virgil van Dijk, qui a parfaitement placé le ballon de la tête dans le coin opposé. L’équilibre sembla enfin trouvé, mais l’égalité fut aussitôt restaurée.

Un relâchement défensif permet à Keito Nakamura de répondre aussitôt. Mais quelques minutes plus tard, Crysencio Summerville sort le grand jeu : après une passe subtile de Gravenberch, déjà auteur de sa deuxième offrande, l’ailier loge le ballon du gauche dans le petit filet : 2-1.

Dans les dernières minutes, Koeman a effectué des remplacements de plus en plus défensifs, mais cette prudence a permis au Japon de se rapprocher de nouveau de l’égalisation. Celle-ci est finalement intervenue à la 89e minute, et une fois encore, Bart Verbruggen n’a pas été épargné. Un coup dur pour les Néerlandais, qui espéraient mieux pour leur entrée en matière dans la Coupe du monde.

Les notes des Orange :

Bart Verbruggen 5

Denzel Dumfries 6

Jan Paul van Hecke 6,5

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7

Ryan Gravenberch 6,5

Tijjani Reijnders 5,5

Crysencio Summerville 7

Donyell Malen 6,5

Cody Gakpo 6