Bilan de l’équipe nationale néerlandaise face à la Suède : trois joueurs se sont distingués, mais trois autres ont affiché des performances plus faibles

Samedi soir, l'équipe nationale néerlandaise a enfin décroché sa première victoire dans cette Coupe du monde. À Houston, les Oranje ont dominé la Suède 5-1. Voetbalzone attribue une note à chaque joueur ayant disputé au moins 45 minutes.

Pour des raisons essentiellement tactiques, Ronald Koeman a aligné Brian Brobbey au coup d’envoi au lieu de Crysencio Summerville, poussant Donyell Malen à glisser sur l’aile droite.

Un choix judicieux : les Oranje ont d’emblée imposé leur rythme et menaient 2-0 après seulement dix-sept minutes. Brobbey a ouvert le score sur une passe de Cody Gakpo, puis a doublé la mise après un centre de Denzel Dumfries. Outre ses deux réalisations, il s’est montré actif en tant que point d’appui.

À l’approche de la mi-temps, les Néerlandais ont toutefois connu un passage à vide. Le milieu de terrain, où Tijjani Reijnders est resté très discret et où Frenkie de Jong a constamment recherché la profondeur, a parfois manqué de solidité. La Suède s’est alors créée plusieurs occasions, mais Jan Paul van Hecke et surtout Bart Verbruggen ont maintenu le clean sheet jusqu’à la pause.

Un but de Gustaf Lagerbielke, où Verbruggen, sorti de ses cages, avait hésité, fut d’ailleurs refusé pour hors-jeu. Sur l’autre moitié de terrain, Malen, en manque de réussite, ne parvenait pas à alourdir le score.

En seconde période, Summerville, entré à la place de Malen, a immédiatement apporté un nouvel élan. Après une action éclatante, il a servi Dumfries, dont la passe décisive a permis à Gakpo de porter le score à 3-0. Le latéral droit signait ainsi sa deuxième offrande de la soirée.

Le spectacle s’est encore amélioré : bien lancé en contre, Summerville a servi Gakpo pour le doublé de ce dernier : 4-0. Les Néerlandais semblaient alors en totale maîtrise, mais un relâchement a permis à Anthony Elanga de réduire le score (4-1), malgré une couverture défensive perfectible de Virgil van Dijk et Micky van de Ven. Virgil van Dijk et Micky van de Ven ne sont pas sortis grandis de l’action. Le score semblait alors figé, jusqu’à ce que, juste avant le coup de sifflet final, Summerville couronne son excellente entrée d’un cinquième but : 5-1.

Hommes en vue :

Bart Verbruggen 7,5

Denzel Dumfries 7,5

Jan Paul van Hecke 7

Virgil van Dijk 6,5

Micky van de Ven 6

Frenkie de Jong 7,5

Ryan Gravenberch 7,5

Tijjani Reijnders 6

Donyell Malen 6

Brian Brobbey 8

Cody Gakpo 8,5

Crysencio Summerville 8