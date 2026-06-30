Bilan catastrophique pour l’arbitre marocain Jalal Jaidi lors d’une soirée marquée par un « chaos total »

Ce match Allemagne-Paraguay, censé illustrer le prestige de l’arbitrage marocain sur la scène internationale, a sombré dans le chaos et s’est soldé par un bilan catastrophique.

Le site spécialisé « Archivo Far » a placé l’arbitre Jalal Jaid sur le banc des accusés, lui attribuant la note de 2,0 lors de l’une des pires soirées arbitrales de la Coupe du monde.

Selon le site spécialisé, l’arbitre marocain a d’abord laissé le jeu se dérouler sans incidents majeurs durant la première période, malgré quelques erreurs d’appréciation mineures. Mais au fil des minutes, sa prestation s’est dégradée de façon spectaculaire.

Le point d’orgue de cet effondrement intervient en prolongation : Jid commet, selon le rapport, une « erreur grave » en omettant de siffler une faute évidente du gardien paraguayen Orlando Gil, juste avant que l’Allemagne n’inscrive son deuxième but. Sans l’intervention de l’assistance vidéo (VAR), la situation aurait été encore plus catastrophique.

Le rapport rappelle que la FIFA avait expressément prévenu les arbitres, avant le début du tournoi, qu’il fallait sanctionner ce type de jeu sans lutte pour le ballon.

Selon le site, l’arbitre marocain a alors « abandonné » la rencontre, laissant aux joueurs une liberté totale pour commettre des fautes et s’abstenant de sanctionner des infractions dans des situations qualifiées d’« étranges ».

Le site a également pointé la multiplication de fautes sifflées sans raison apparente et d’altercations incessantes, qui ont perduré jusqu’aux tirs au but, marquant durablement cette fin de match.