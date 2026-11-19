Murdoc, 2-D, Noodle et Russel Hobbs, Damon Albarn et Jamie Hewlett : de Demon Days à Plastic Beach, en passant par Humanz et leur album le plus récent, The Mountain, Gorillaz n’a cessé de repousser les limites, de décloisonner les genres et de vous emmener dans des univers sonores dont vous ne soupçonniez pas l’existence.

C’est ce goût de l’exploration et de l’expérimentation, cette capacité à créer des univers foisonnants et à déjouer les attentes qui font de Gorillaz un groupe si important aux yeux de MUNDIAL. Il nous rappelle à tous pourquoi nous aimons, tout simplement, la musique.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Une première mondiale : Gorillaz et MUNDIAL se sont associés pour créer des maillots de football domicile et extérieur uniques et, disons-le franchement, magnifiques, désormais disponibles. Et leur beauté n’est pas leur seul atout : ils regorgent aussi de sens, façonnés avec soin et animés par les créations de Jamie Hewlett. Comme si une chanson de Gorillaz prenait forme sous vos yeux.

Les personnages de Gorillaz voient, bien sûr, les choses en grand. Il était donc tout naturel que MUNDIAL x Gorillaz crée le Gorillaz FC, un club de football qui célèbre toute une mosaïque de personnes qui font les choses autrement.

Gorillaz/MUNDIAL

Gorillaz/MUNDIAL

Pensez aux marginaux et aux francs-tireurs, aux milieux de terrain au toucher de balle digne d’un ballet et aux attaquants capables de gestes que vous n’auriez jamais imaginés. Pensez à Eric Cantona ou Mario Balotelli, à Edgar Davids ou Sam Kerr. Des héros cultes et des icônes, des supporters et des créatifs qui aiment remodeler le monde à leur image. C’est l’équipe de football la plus psychédélique de tous les temps.

La suite viendra, mais prenez d’abord le temps d’admirer ces maillots verts et roses, truffés de clins d’œil au vaste univers de Gorillaz : des motifs imprimés par sublimation, des écussons aux images saisissantes, un col assez grand pour être mâchouillé et, bien sûr, cet emblématique logo en guise de sponsor.

Gorillaz/MUNDIAL

C’est, de loin, la plus grande collaboration jamais réalisée par MUNDIAL. Bienvenue au club. Bienvenue au Gorillaz FC.